За найденной в Пашино редкой черепахой приехала любящая хозяйка

Редкая черепаха Трионожка вернулась домой спустя двое суток после побега

В Новосибирске нашлись хозяева редкой краснокнижной черепахи — китайского трионикса, которая ползала по улице в микрорайоне «Пашино», а потом попала в контактный зоопарк «Обитаемый остров» на другом конце города.





«Он любимица всей семьи, её возвращения ждали все, абсолютно все», — рассказала НГС.НОВОСТИ хозяйка черепахи, жительница Пашино, попросившая не называть её фамилию.







По словам хозяйки, самке китайского трионикса около 8,5 лет, её зовут Трионожка. Зимой черепаха живёт в аквариуме, а летом — в небольшом искусственном водоёме около дома. На побег животное раньше никогда не решалось.







«За 8 лет это первый раз. Мы никогда даже ограждения не ставили. Она абсолютно спокойно у нас плавала, на камушки выползала — грелась, проблем никаких не было. Я так думаю, кто-то её напугал», — предполагает хозяйка.







Утром 1 августа семья пошла покормить черепаху, но её не оказалось на месте. «Естественно, мы начали её искать, спрашивать по соседям», — рассказала владелица животного.







Спустя 2 дня она узнала, что черепаху, сидевшую в траве у дороги напротив дома, обнаружили соседские гости. «Не догадались по соседям спросить, чья черепаха, взяли и увезли её в зоопарк», — рассказала хозяйка трионикса.







Владельцы сразу же поехали за черепахой, которая вдалеке от дома даже пыталась покусать работников контактного зоопарка, рассказала женщина. Она считает, что Трионожка сразу её узнала.







Китайский трионикс поселился в контактном зоопарке 1 августа: его нашла на улице гостившая в Новосибирске семья из Барнаула. «Когда нам её привезли, она была злой и голодной, панцирь был покорёжен», — рассказывала о черепахе директор контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталья Дернова.