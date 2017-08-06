В «Ауре» открылся двухэтажный ресторан с отдельным входом

Клубнично-ореховый лимонад за 210 руб. Фото Стаса Соколова

Ресторан сети «Хамовники» открылся в ТРЦ «Аура». Это первое заведение бренда в Новосибирске, до этого единственный ресторан сети в регионе работал в зоне вылета аэропорта Толмачёво.







Как сообщила менеджер ресторана Виктория Каргополова, заведение начало работать с августа. «Мы открываемся вместе с торговым центром, но работаем до 12 ночи, поскольку ресторан имеет отдельный вход с улицы», — уточнила представитель заведения.







Вход в ресторан из галереи ТЦ. Фото Стаса Соколова





«Хамовники» заняли помещение на месте ранее существовавшего здесь прохода со стороны ул. Ипподромская. После реконструкции глухая стена, закрывавшая проход, была демонтирована, а на её месте сделаны высокие панорамные окна и отдельный вход для ресторана, убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ.







Ресторан — единственное заведение в ТЦ, попасть в которое можно, минуя основные входы в торговый комплекс. Также в него можно попасть и через длинный коридор из самого торгового центра.





«В основном, конечно, люди заходят к нам напрямую, с улицы, но у нас есть сотрудник, который встречает гостей и у входа из галереи», — рассказала представитель «Хамовников».





В зале порядка 160 посадочных мест. Фото Стаса Соколова





Зал ресторана рассчитан на 160 посадочных мест и имеет 2 уровня. Основная барная стойка расположена на 1-м этаже, дополнительная — на 2-м. Кроме основных залов, в заведении есть два помещения поменьше.







Стены украшены картинами, выполненными в яркой стилистике. Фото Стаса Соколова





Кухня в ресторане европейская, в меню мясо и рыба на гриле, колбаски, свиная рулька, котлеты, паста и т.д. Обед из двух блюд без напитков обойдется в среднем в 1000 руб. Разливное фирменное пиво стоит 225 руб. за 0,4 л.







Попасть в заведение можно и напрямую с улицы. Фото Стаса Соколова





Торговый знак «Хамовники» принадлежит «Московской пивоваренной компании». Сеть одноименных баров развивается по франчайзингу. В Новосибирске заведение под этим брендом принадлежит ООО «Бар Хамовники», у которого также есть закусочная «Жигулёво» и кафе Italiano в аэропорту Толмачёво, а также ресторан среднеазиатской кухни «Курагадиван», кофейня Buno и фаст-фуд Red Hot Pizza в той же «Ауре».





«Хамовники» — не первый новый ресторан, который появился в «Ауре» в этом году. В марте здесь начало работать кафе «Шикари» и итальянский ресторан Il Patio столичной группы «Росинтер» — оба работают примерно в том же ценовом сегменте, что и «Хамовники». Еще одним прямым конкурентом всех перечисленных заведений в «Ауре» можно считать кафе «Перчини» новосибирской группы «Ресторатор», которое специализируется на итальянской кухне.