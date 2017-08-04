«Она всегда знала, где промолчать»: милая пара сибиряков отметила изумрудную свадьбу

Сергей и Лидия Степановы празднуют изумрудную свадьбу в первомайском загсе

4 августа супруги Сергей и Лидия Степановы отпраздновали 55-летний юбилей со дня свадьбы — такую годовщину называют изумрудной.







Праздник супруги отметили в первомайском загсе — во время церемонии они сделали памятную запись о своей годовщине в юбилейную книгу.







«Знакомство произошло на Зимней Спартакиаде по лыжам Западно-Сибирской железной дороги в марте 1961 года, на которых Лидия Андреевна заняла 1-е место. Молодая девушка очаровала Сергея Алексеевича, он был ослеплен ее красотой и понял, что это его единственная», — рассказали в пресс-службе управления по делам ЗАГС Новосибирской области.





Семейство Стапановых живет в Первомайском районе Новосибирска.





«Маме 77 лет, папе 74 года, оба работали в строительной сфере. Мама работала бухгалтером, папа — мастером участка, прорабом. И на работе вместе, и дома вместе, троих детей на ноги подняли. Папа заядлый рыбак, мама — огородник.





Одна из самых главных их особенностей — это умение уступать. Вот папа старой закалки, а мама — мудрая женщина, всегда знала, где промолчать, где повернуть куда. Для нас они стали примером, привили нам идею, что нужно быть покладистей.





У них есть пять внуков и уже два правнука», — рассказал сын супругов Александр Степанов.







В Новосибирске есть и другие пары, которые вместе прожили ни один десяток лет. Например, в середине июня новосибирцы Василий и Анастасия Коробейниковы отметили 70-летнюю годовщину свадьбы. Сейчас за супругами по очереди ухаживают их потомки: у Коробейниковых две дочери, пять внуков, шесть правнуков и одна праправнучка.