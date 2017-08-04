Вышла новая Hyundai Creta 2018-го модельного года

Компания Hyundai начала продажи суперпопулярного кроссовера Creta 2018-го модельного года. По данным производителя, в комплектациях автомобилей изменилось оснащение.


Теперь предлагается четыре версии — Start, Active, Comfort и Travel. Базовая версия получила дополнительно электропривод и обогрев наружных зеркал — она стоит 799 900 руб. Версия Active не изменилась, но подорожала на 10 000 руб. и стоит теперь от 899 900 руб. до 979 900 руб. 


Сменившая Comfort Plus комплектация Comfort получила 17-дюймовое литье вместо 16-го, кожаную отделку, подогрев руля, серебристые накладки на передний и задний бамперы. Цена машины — от 989 900 до 1 119 900 руб. 


В новую версию Travel входят боковые подушки безопасности, шторки безопасности, задний парктроник, дверные ручки под металл, светодиодные ходовые огни, панель приборов Supervision. Стоимость — от 1 034 900 до 1 224 900 руб.


Кроме того, теперь все модели Creta оснащаются только электроусилителями. Напомним, Hyundai Creta является в России самым продаваемым автомобилем в категории кроссоверов. На втором месте по продажам расположился конкурент Renault Duster. В Новосибирске продажами марки занимаются два дилера — «Автомир» и «Эксперт-Авто».


Вышла новая Hyundai Creta 2018-го модельного года (фото)


Вышла новая Hyundai Creta 2018-го модельного года (фото)


НГС.АВТО
Фото hyundai.ru

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