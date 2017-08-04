Сделали музыку потише: с пешеходной улицы Ленина исчезнет половина колонок

Некоторые горожане остались недовольны пешеходной зоной на ул. Ленина
Некоторые горожане остались недовольны пешеходной зоной на ул. Ленина

Власти Новосибирска решили изменить условия на ул. Ленина, которую по выходным стали превращать в пешеходную зону.


Мэрия выслушала недовольство жителей домов на улице, которые жаловались на шум и беспорядок во время уличных гуляний.


«Мы увеличим количество туалетов. Один будет стоять там же, где и в прошлый раз — на границе Первомайского сквера с ул. Ленина, а второй поставим где-нибудь ближе к ул. Урицкого на стороне "Победы". Бетонные блоки пока заменить не удается, так как более симпатичные — водоналивные — ещё пока не закуплены», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.


Помимо этого, на улице станет тише — звукоусиливающую аппаратуру оставят только на одной из двух музыкальных площадок, добавила Терешкова.


Жителей близлежащих домов особенно возмутило, что их дворы превратились в туалеты — жильцы дома по ул. Ленина, 18 решили поставить калитку, закрывающую доступ к дому
Жителей близлежащих домов особенно возмутило, что их дворы превратились в туалеты — жильцы дома по ул. Ленина, 18 решили поставить калитку, закрывающую доступ к дому


Кроме того, торговцы сувенирами переедут под общий навес, чтобы им не был страшен дождь, а бары и кафе попросили удачнее оформлять свои летники и не выставлять на улицу дешёвые пластиковые стулья и столы.


В эти выходные дорогу на ул. Ленина закроют для машин в то же время, что и в прошлый раз, — в ночь на субботу. Накануне в прямом радиоэфире с советником мэра Артёмом Роговским прозвучало предложение сдвинуть перекрытие ул. Ленина на шесть-семь вечера пятницы — это предложение пока не приняли.

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова (1), автора (2)

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