Сделали музыку потише: с пешеходной улицы Ленина исчезнет половина колонок

Некоторые горожане остались недовольны пешеходной зоной на ул. Ленина

Власти Новосибирска решили изменить условия на ул. Ленина, которую по выходным стали превращать в пешеходную зону.





Мэрия выслушала недовольство жителей домов на улице, которые жаловались на шум и беспорядок во время уличных гуляний.





«Мы увеличим количество туалетов. Один будет стоять там же, где и в прошлый раз — на границе Первомайского сквера с ул. Ленина, а второй поставим где-нибудь ближе к ул. Урицкого на стороне "Победы". Бетонные блоки пока заменить не удается, так как более симпатичные — водоналивные — ещё пока не закуплены», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.







Помимо этого, на улице станет тише — звукоусиливающую аппаратуру оставят только на одной из двух музыкальных площадок, добавила Терешкова.







Жителей близлежащих домов особенно возмутило, что их дворы превратились в туалеты — жильцы дома по ул. Ленина, 18 решили поставить калитку, закрывающую доступ к дому





Кроме того, торговцы сувенирами переедут под общий навес, чтобы им не был страшен дождь, а бары и кафе попросили удачнее оформлять свои летники и не выставлять на улицу дешёвые пластиковые стулья и столы.







В эти выходные дорогу на ул. Ленина закроют для машин в то же время, что и в прошлый раз, — в ночь на субботу. Накануне в прямом радиоэфире с советником мэра Артёмом Роговским прозвучало предложение сдвинуть перекрытие ул. Ленина на шесть-семь вечера пятницы — это предложение пока не приняли.