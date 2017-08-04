Таксист на «Ниссане» влетел в «Прадо»: пассажирке понадобился врач

В аварии пострадали пассажиры такси
В аварии пострадали пассажиры такси

Сегодня, 4 августа, в Новосибирске таксист на автомобиле Nissan Sunny не поделил с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado перекрёсток ул. Бориса Богаткова и Адриена Лежена.


ДТП произошло в 15:00.


«Машины ехали навстречу друг другу. "Ниссан" с пассажирами двигался со стороны ул. Есенина в сторону ул. Кошурникова, "Прадо" — во встречном направлении. 


На перекрёстке "Прадо" при повороте налево не пропустил "Ниссан", автомобили столкнулись. По другой версии, "Ниссан" проехал на красный сигнал светофора», 


— рассказали специалисты автомобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте». 


Водитель «Ниссана» работал таксистом и вёз клиентов — автомобилю сильно смяло перед. В отделе пропаганды городского ГИБДД уточнили, что мужчине 24 года, а за рулём «Тойоты» был 20-летний водитель. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. В частности, пока неизвестно, какие травмы получила пассажирка «Ниссана».


С начала года это далеко не первая авария в Новосибирске с участием пассажиров такси. В Академгородке в феврале жертвой столкновения автомобиля такси и иномарки стала девочка-подросток. Чуть раньше, в начале месяца, после аварии на Димитровском мосту 33-летняя пассажирка такси и вовсе впала в кому.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus

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