Русалка в новосибирском дельфинарии обзавелась сверкающим хвостом

Алисия Рубцова готовится к выступлению 
Алисия Рубцова готовится к выступлению 

На этой неделе спортсменка Алисия Рубцова, которая тренируется в новосибирском дельфинарии, облачилась в костюм русалки, чтобы подготовиться к подводному шоу. 


«Пока Алисия только отрабатывает движения, через пару недель номер будет полностью готов. Это будет что-то вроде спектакля — русалка будет рассказывать определенную историю. Гости реагируют хорошо — 


мамы, когда видят русалку, часто советуют детям загадать желание, хотя, честно, не знаю, откуда такая традиция»,


— рассказал сотрудник пресс-службы центра «Дельфиния». 


Новое шоу в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» появится во второй декаде августа. Пловчиха-синхронистка из Свердловской области Алисия Рубцова 2 раза в неделю будет выступать в самом большом бассейне дельфинария с рыбами. Девушка начала тренировки в начале июля, тогда она выступала без сценического костюма.


Сейчас Рубцова под водой шлет гостям воздушные поцелуи, показывает сложенные из ладошек сердечки и предлагает посетителям соприкоснуться ладонями через стекло. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось побывать на тренировке пловчихи и снять видео. 


Выступление Алисии Рубцовой в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния»


В начале лета стало известно, что в новосибирском дельфинарии снизили цены на билеты, в том числе на сеансы плавания с дельфинами.

Мария Шевлягина 
Фото и видео Густаво Зырянов

Прочтений: 2608
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Застройщик, банк и агентство недвижимости ответят перед новосибирцами
8 августа в прямом эфире НГС.НОВОСТИ состоится круглый стол с экспертами рынка недвижимости
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено