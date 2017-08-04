Русалка в новосибирском дельфинарии обзавелась сверкающим хвостом

Алисия Рубцова готовится к выступлению

На этой неделе спортсменка Алисия Рубцова, которая тренируется в новосибирском дельфинарии, облачилась в костюм русалки, чтобы подготовиться к подводному шоу.





«Пока Алисия только отрабатывает движения, через пару недель номер будет полностью готов. Это будет что-то вроде спектакля — русалка будет рассказывать определенную историю. Гости реагируют хорошо —





мамы, когда видят русалку, часто советуют детям загадать желание, хотя, честно, не знаю, откуда такая традиция»,





— рассказал сотрудник пресс-службы центра «Дельфиния».







Новое шоу в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» появится во второй декаде августа. Пловчиха-синхронистка из Свердловской области Алисия Рубцова 2 раза в неделю будет выступать в самом большом бассейне дельфинария с рыбами. Девушка начала тренировки в начале июля, тогда она выступала без сценического костюма.





Сейчас Рубцова под водой шлет гостям воздушные поцелуи, показывает сложенные из ладошек сердечки и предлагает посетителям соприкоснуться ладонями через стекло. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось побывать на тренировке пловчихи и снять видео.





Выступление Алисии Рубцовой в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния»







В начале лета стало известно, что в новосибирском дельфинарии снизили цены на билеты, в том числе на сеансы плавания с дельфинами.