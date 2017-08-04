На новосибирцев напала вторая волна мошек

В августе мошек будет гораздо меньше, чем в июне

В Новосибирске второй раз за сезон вылупились мошки — на это повлиял высокий уровень воды в Оби после июльских дождей.





«Сейчас уровень воды [в реке и водохранилище] начал падать, скорость течения тоже снижается. Если на следующей неделе начнутся дожди, то часть популяции долго не продержится. Тем более ожидается и понижение температуры — это сработает на укорачивание периода лёта мошки», — рассказал НГС.НОВОСТИ консультант Областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.





По словам эксперта, во вторую волну насекомых будет меньше как минимум в два раза по сравнению с их количеством в начале лета.





«Тем не менее покусы будут — это может растянуться и до середины сентября. Но основной пик мы проскочили», — заметил собеседник.





В конце июня корреспонденты НГС.НОВОСТИ выясняли, какие средства от насекомых лучше всего подходят для борьбы с комарами и мошками. Прочитать подробно об этом можно здесь.