На новосибирцев напала вторая волна мошек

В августе мошек будет гораздо меньше, чем в июне
В августе мошек будет гораздо меньше, чем в июне

В Новосибирске второй раз за сезон вылупились мошки — на это повлиял высокий уровень воды в Оби после июльских дождей. 


«Сейчас уровень воды [в реке и водохранилище] начал падать, скорость течения тоже снижается. Если на следующей неделе начнутся дожди, то часть популяции долго не продержится. Тем более ожидается и понижение температуры — это сработает на укорачивание периода лёта мошки», — рассказал НГС.НОВОСТИ консультант Областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.


По словам эксперта, во вторую волну насекомых будет меньше как минимум в два раза по сравнению с их количеством в начале лета.


«Тем не менее покусы будут — это может растянуться и до середины сентября. Но основной пик мы проскочили», — заметил собеседник.


В конце июня корреспонденты НГС.НОВОСТИ выясняли, какие средства от насекомых лучше всего подходят для борьбы с комарами и мошками. Прочитать подробно об этом можно здесь.

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

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