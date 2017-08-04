Миллиард утёк: новосибирские бизнесмены выводят деньги за границу

Новосибирцы выводят валюту за рубеж через фирмы-однодневки

За первое полугодие 2017 года сибиряки незаконно вывели за границу около 1 млрд руб., почти половина этой суммы — из Новосибирска.







«Общая сумма валюты, выведенной сибиряками за рубеж по подложным документам, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла в 2,5 раза и составила 948,3 млн руб. Новосибирские предприниматели перевели за границу 451,3 млн руб.», — рассказали в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.







Всего за шесть месяцев 2017 года таможня возбудила 38 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), ещё 37 уголовных дел — по ст. 193 УК РФ (невозврат денег на родину).





Ущерб по всем уголовным делам составил более 1,3 млрд руб.





Ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин по просьбе корреспондента НГС.НОВОСТИ предположил, из-за чего бизнесмены стали чаще незаконно выводить деньги за границу.







«Вероятно, у предпринимателей усилился страх перед законными операциями — это недоверие к существующей финансовой системе.





Кроме того, у нас [в стране] продолжается расчистка банковского сектора и финансового сектора экономики в целом. Многие банки и финансовые фонды закрываются. Перед отзывом лицензии там всё, грубо говоря, нелегально расхищается — возможно, этот фактор тоже как-то сказывается», — высказал догадку эксперт.





Об одном из крупных выводов валюты за границу НГС.НОВОСТИ рассказывали прошлым летом. Тогда стало известно, что 57-летний руководитель новосибирской фирмы вывел 20 млн руб., прикрываясь контрактами с компаниями из Казахстана и Кыргызстана.