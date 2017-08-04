На курорты Карского моря: из Новосибирска запустят рейс на Крайний Север

Самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара»
Самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара»

Авиакомпания «Ангара» запустит прямые рейсы из Новосибирска в Игарку — порт на берегу Северного Ледовитого океана на самом севере Красноярского края.


Информация о рейсах появилась в расписании на сайте аэропорта Толмачёво — летать «Ангара» планирует по пятницам с 8 сентября 2017 по 23 марта 2018 года. Время в пути из Новосибирска в Игарку составит 2 часа 25 минут, обратно — 2 часа 15 минут. Летать по маршруту будут самолёты Ан-148.


«Пока рейс только добавили в расписание, продажа билетов ещё не открыта», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе авиакомпании «Ангара».


Игарка — город в Красноярском крае с населением около 5 тыс. человек. Город расположен на берегу Игарской протоки Енисея за Полярным кругом в зоне распространения вечной мерзлоты и относится к районам Крайнего Севера.


Недавно авиакомпания «Ангара» открыла продажу билетов на ещё один новый прямой рейс из Новосибирска в город, который раньше возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Кряжева (РИА Новости)

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