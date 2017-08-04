На пляжи отправили 200 человек, которые следят за раздетыми новосибирцами

На необорудованных для купания местах поставят 33 дополнительных поста

В первые выходные августа число спасателей на пляжах Новосибирской области увеличится почти до двух сотен.





«На предстоящие выходные дни в Новосибирской области синоптики прогнозируют жаркую погоду с умеренными дождями в отдельных районах. А это значит, что погодные условия будут способствовать массовому посещению водоёмов населением. Люди выходные проведут на дачах либо на природе, отдыхая у воды. В эти дни возрастает риск возникновения несчастных случаев и происшествий», — рассказали в ГУ МЧС России по НСО.







При этом часто жители области чаще всего купаются на диких пляжах — их в регионе 230, а спасатели дежурят только на 33 из них. Больше всего таких пляжей на реках Обь, Иня, Бердь, Омь, озере Чаны, а в Новосибирске — на озере Медвежьем и котловане на Юго-Западном.







Сейчас на диких пляжах работают 66 спасателей на 33 катерах и лодках, ещё 50 человек на 25 катерах следят за безопасностью на официально открытых пляжах, уточнили в отделе информации ГУ МЧС по НСО.







Но в выходные на новосибирские водоёмы выйдет 191 спасатель — МЧС поставит посты ещё на 33 диких пляжах, там будут дежурить 75 спасателей.





«Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области призывают земляков во время пребывания у водоёмов соблюдать правила безопасности», — говорят в отделе информации.





В МЧС напомнили, что с начала купального сезона в области утонули уже 45 человек, а карту самых опасных мест для купания в Новосибирске раньше уже публиковал НГС.

