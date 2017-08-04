Черепа под ногами: археологи откопали древнего человека в «Европейском береге»

Археологи на месте древнего поселения

В июле новосибирские археологи начали раскопки памятника археологии «Турист-2» возле строящегося микрорайона «Европейский берег» на берегу Оби — первые находки датированы Бронзовым веком.







Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник археологического отряда «Новосибирский», научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Басова, учёные уже получили первые результаты.





«У нас открылось жилищное пятно и погребения, причём интересные:





в одном секторе мы находим костяк без черепа, в другом — череп. Сопроводительный инвентарь был с погребениями, но скудный: в ногах мы обнаружили клыки животного, а в районе тазовой кости была накладка из кости или рога,





— рассказала Басова. — Мы её отдали на реставрацию. Возможно, это накладка на одежду, какое-то украшение. Сохранность плохая, когда всё это вступило в реакцию с кислородом, органика начала резко разрушаться. Сама эта накладка тоже стала рассыхаться, разрушаться, мы её быстро положили в контейнер и отдали реставратору. Вероятно, это эпоха бронзы, здесь нужно поискать аналогии, посмотреть, более пристально изучить».





Рядом также нашли погребение с керамическим сосудом, который сейчас постепенно «собирают» — по нему можно будет определить время захоронения. Предварительно его относят к Бронзовому веку.







Во время раскопок археологи нашли древние жилища и захоронения людей





Археологи заметили, что памятник «Турист-2», границы которого были определены ещё в 1990-х годах, представляет достаточно большой культурный и исторический пласт: от неолита (6–5 тысячелетие до н.э.) до Средневековья. «Когда в 90-х годах здесь копали, нашли погребение собаки, человеческих захоронений не нашли, — отметила Наталья Басова. — Мы копаем менее месяца, но уже достаточная площадь вскрыта, и находки приятные, потому что никто не ожидал, что здесь будет погребение».







Общая площадь памятника — более 4 тыс. кв. м, он входит в число крупнейших в Новосибирской области. Археологи подчёркивают, что он сильно пострадал за вторую половину XX века, когда началась активная застройка этой части города. Строительством уже практически уничтожен памятник «Турист-1», который находился южнее территории сегодняшних раскопок.







Все работы должны завершиться к осени, затем застройщик сможет продолжить строительство на этом месте





Сейчас на раскопках работает в общей сложности около 50 человек — сотрудников института и студентов, нанятых по договорам подряда.







Памятник археологии находится в зоне перспективной застройки микрорайона «Европейский берег». Раскопки должны завершиться к сентябрю — после того, как из памятника извлекут все артефакты, их отправят на исследования, а застройщик сможет продолжить строительство.







В компании «Сибакадемстрой», которая строит микрорайон, сообщили, что участок с раскопками будет застраиваться в последнюю очередь. «Все строительные работы и технологические процессы были скорректированы так, чтобы не помешать археологическим раскопкам и не нарушить территорию. Мы помогали с подготовкой участка, предоставляли технику для расчистки территории от строительного мусора соседних объектов, — подчеркнули в компании. — “Сибакадемстрой” в полном объёме финансирует работы связанные с археологическими раскопками и сотрудничает с Институтом археологии и этнографии СО РАН».





В будущем найденные при раскопках предметы могут пополнить фонды городских музеев — вполне возможно, что какие-то из них станут частью экспозиции музея ранней городской истории «Городское начало», который планируют открыть в следующем году.







В прошлом году новосибирские археологи работали в 20 районах области на 55 объектах: часть из них оказались утрачены, в других тоже нашлись захоронения древних людей.