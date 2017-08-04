В новосибирских клещах нашли новую опасную инфекцию

Учёные СО РАН готовят научную работу о необычных клещах — предварительные итоги уже опубликованы на международном специальном сайте ScienceDirect
Учёные СО РАН готовят научную работу о необычных клещах — предварительные итоги уже опубликованы на международном специальном сайте ScienceDirect

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН неожиданно обнаружили у новосибирцев новый вид клещевого тифа. Болезнь может протекать без типичного симптома — сыпи. 


С 2016 года сотрудники лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН под руководством доцента ФЕН НГУ Нины Тикуновой исследовали анализы пациентов, попавших в инфекционную больницу № 1 после укусов клещей, рассказали в пресс-службе Новосибирского госуниверситета. Сейчас учёные готовят научную работу по результатам исследований.


Они обнаружили у 3 пациентов ДНК Rickettsia raoultii — необычного возбудителя клещевого риккетсиоза (инфекционная болезнь). Ранее считалось, что на территории Западной Сибири его единственным распространённым видом был сибирский клещевой тиф, уточнили в НГУ.


Как пояснила НГС.НОВОСТИ инженер лаборатории молекулярной микробиологии Яна Иголкина, на территории Западной Сибири, в том числе НСО, таких клещей нашли ещё в начале 2000-х, но он не заражал людей.


«Он считался непатогенным — в клещах находился этот вид риккетсий, но в людях не находили. А сейчас мы первые в России нашли [его] у людей, а вообще в мире — в Китае и Европе уже есть сообщения, что у людей после укусов клещей находили этот вид», — отметила специалист.


Яна Иголкина добавила: есть вероятность, что такие клещи и раньше кусали людей, но из-за нетипичной симптоматики болезнь не выявляли.


Новый клещевой тиф протекал у пациентов мягче, чем обычный: как правило, немного повышалась температура, у одного пациента был кратковременный менингеальный синдром — головная боль, рвота, невозможность управлять мышцами и суставами. 


А главное — у пациентов не было типичного для клещевого тифа симптома — сыпи. Все пациенты, у которых была обнаружена ДНК риккетсий, получили курс антибиотиков и выздоровели, заверили учёные.


«Он (клещевой тиф. — М.М.) гораздо реже встречается, чем энцефалит и боррелиоз. И он поддаётся лечению антибиотиками, не становится хроническим, как боррелиоз, — поэтому да, он менее опасен, и поэтому ему внимания меньше уделяется, чем энцефалиту и боррелиозу», — заключила инженер лаборатории.


С начала сезона активности клещей в Новосибирской области энцефалитом заболел 101 человек. Двое жителей НСО умерли после укусов клещей — они не ставили вакцины и поздно обратились в больницы.

Мария Морсина
Фото Константина Чалабова (РИА Новости)

Прочтений: 9610
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Застройщик, банк и агентство недвижимости ответят перед новосибирцами
8 августа в прямом эфире НГС.НОВОСТИ состоится круглый стол с экспертами рынка недвижимости
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено