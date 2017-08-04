В новосибирских клещах нашли новую опасную инфекцию

Учёные СО РАН готовят научную работу о необычных клещах — предварительные итоги уже опубликованы на международном специальном сайте ScienceDirect

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН неожиданно обнаружили у новосибирцев новый вид клещевого тифа. Болезнь может протекать без типичного симптома — сыпи.





С 2016 года сотрудники лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН под руководством доцента ФЕН НГУ Нины Тикуновой исследовали анализы пациентов, попавших в инфекционную больницу № 1 после укусов клещей, рассказали в пресс-службе Новосибирского госуниверситета. Сейчас учёные готовят научную работу по результатам исследований.





Они обнаружили у 3 пациентов ДНК Rickettsia raoultii — необычного возбудителя клещевого риккетсиоза (инфекционная болезнь). Ранее считалось, что на территории Западной Сибири его единственным распространённым видом был сибирский клещевой тиф, уточнили в НГУ.





Как пояснила НГС.НОВОСТИ инженер лаборатории молекулярной микробиологии Яна Иголкина, на территории Западной Сибири, в том числе НСО, таких клещей нашли ещё в начале 2000-х, но он не заражал людей.





«Он считался непатогенным — в клещах находился этот вид риккетсий, но в людях не находили. А сейчас мы первые в России нашли [его] у людей, а вообще в мире — в Китае и Европе уже есть сообщения, что у людей после укусов клещей находили этот вид», — отметила специалист.







Яна Иголкина добавила: есть вероятность, что такие клещи и раньше кусали людей, но из-за нетипичной симптоматики болезнь не выявляли.







Новый клещевой тиф протекал у пациентов мягче, чем обычный: как правило, немного повышалась температура, у одного пациента был кратковременный менингеальный синдром — головная боль, рвота, невозможность управлять мышцами и суставами.





А главное — у пациентов не было типичного для клещевого тифа симптома — сыпи. Все пациенты, у которых была обнаружена ДНК риккетсий, получили курс антибиотиков и выздоровели, заверили учёные.







«Он (клещевой тиф. — М.М.) гораздо реже встречается, чем энцефалит и боррелиоз. И он поддаётся лечению антибиотиками, не становится хроническим, как боррелиоз, — поэтому да, он менее опасен, и поэтому ему внимания меньше уделяется, чем энцефалиту и боррелиозу», — заключила инженер лаборатории.







С начала сезона активности клещей в Новосибирской области энцефалитом заболел 101 человек. Двое жителей НСО умерли после укусов клещей — они не ставили вакцины и поздно обратились в больницы.

