Авиашоу в Мочище: программа, погода, как добраться

Пилотажная группа «Соколы России» на авиашоу в Мочище в 2015 году

6 августа на аэродроме Мочище пройдёт самое массовое авиашоу года — НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию праздника.





В этом году традиционное авиашоу приурочено к 80-летию НСО — поэтому его назвали «Взлетай, мой край родной!». Вход на авиашоу свободный.





С 9:00 до 10:00 над аэродромом «Мочище» пролетят воздушные шары. В 10:00 выступят авиамоделисты, а затем пилоты на мотодельтапланах и мотопарапланах.





В 10:40 начнётся церемония открытие праздника. Само авиашоу начнётся в 11:00 и продлится до 14:00 — на лужайке аэродрома будет играть живая музыка. Официальное закрытие запланировано на 14:30.





Самым зрелищным ожидается выступление пилотажной группы «Русь»: лётчики на 5 реактивных штурмовиках Л-39 «Альбатрос» исполнят фигуры высшего пилотажа, такие как бочка, вентилятор, колокола, тюльпаны и петли Нестерова. Но, как отмечают организаторы, количество трюков будет зависеть от погоды. Помимо «Альбатроса», новосибирцам покажут легендарный американский лайнер DC-3 «Дуглас» и другие ретросамолёты.







По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Новосибирске будет дождливо: осадки и ветер начнутся уже в субботу, а на следующий день они усилятся. При этом температура воздуха останется высокой — до +23…+28 градусов.







Добраться до аэродрома можно на электричке — для этого железнодорожники выделили дополнительные поезда. Утром 6 августа от вокзала Новосибирск-Главный до станции Мочище электрички будут ходить каждые 15 минут: отправления в 7:57, 8:20, 8:34, 8:53, 9:06, 9:16, 9:30, 9:40, 9:57 и 10:12. Из Мочище в город электрички начнут возить новосибирцев с 13:15 и до 16:32. Электрички едут 32 минуты, билет стоит 26 руб.







Также до аэродрома можно добраться на автобусах. Маршруты № 189 («Радиостанция № 5 – Станция Мочище») будут курсировать с 8:00 до 16:00 с интервалом в 14 минут. В автобус можно сесть на остановках «ЭЛСИБ (пл. Кирова)», «Автокомбинат», «Пл. Станиславского», «Метро "Площадь Маркса"», «Метро "Гагаринская"», «Ул. Учительская», «АЗС (ул. Б.Хмельницкого)» и «Станция Иня-Восточная». Также до авиашоу можно добраться на автобусе № 130 («Ул. Учительская – Мошково»), он также будет курсировать с 8:00 до 16:00. Сесть в него можно на остановках «Ул. Учительская», «АЗС (ул. Б. Хмельницкого)» и «Станция Иня-Восточная». Кроме того, от ж/д станции Мочище до аэродрома будет курсировать временный автобус.





В прошлом году на авиашоу в Мочище собрались тысячи новосибирцев. Тогда хедлайнером мероприятия стала пилотажная группа «Соколы России», которая показала удивительные трюки в дождливом небе, а к парашютистам неожиданно примкнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





В воскресенье, 6 августа, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию авиашоу «Взлетай, мой край родной!». Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами шоу в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

