Авиашоу в Мочище: программа, погода, как добраться

Пилотажная группа «Соколы России» на авиашоу в Мочище в 2015 году
Пилотажная группа «Соколы России» на авиашоу в Мочище в 2015 году

6 августа на аэродроме Мочище пройдёт самое массовое авиашоу года — НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию праздника.


В этом году традиционное авиашоу приурочено к 80-летию НСО — поэтому его назвали «Взлетай, мой край родной!». Вход на авиашоу свободный. 


С 9:00 до 10:00 над аэродромом «Мочище» пролетят воздушные шары. В 10:00 выступят авиамоделисты, а затем пилоты на мотодельтапланах и мотопарапланах. 


В 10:40 начнётся церемония открытие праздника. Само авиашоу начнётся в 11:00 и продлится до 14:00 — на лужайке аэродрома будет играть живая музыка. Официальное закрытие запланировано на 14:30.


Самым зрелищным ожидается выступление пилотажной группы «Русь»: лётчики на 5 реактивных штурмовиках Л-39 «Альбатрос» исполнят фигуры высшего пилотажа, такие как бочка, вентилятор, колокола, тюльпаны и петли Нестерова. Но, как отмечают организаторы, количество трюков будет зависеть от погоды. Помимо «Альбатроса», новосибирцам покажут легендарный американский лайнер DC-3 «Дуглас» и другие ретросамолёты.


По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Новосибирске будет дождливо: осадки и ветер начнутся уже в субботу, а на следующий день они усилятся. При этом температура воздуха останется высокой — до +23…+28 градусов.


Добраться до аэродрома можно на электричке — для этого железнодорожники выделили дополнительные поезда. Утром 6 августа от вокзала Новосибирск-Главный до станции Мочище электрички будут ходить каждые 15 минут: отправления в 7:57, 8:20, 8:34, 8:53, 9:06, 9:16, 9:30, 9:40, 9:57 и 10:12. Из Мочище в город электрички начнут возить новосибирцев с 13:15 и до 16:32. Электрички едут 32 минуты, билет стоит 26 руб.


Также до аэродрома можно добраться на автобусах. Маршруты № 189 («Радиостанция № 5 – Станция Мочище») будут курсировать с 8:00 до 16:00 с интервалом в 14 минут. В автобус можно сесть на остановках «ЭЛСИБ (пл. Кирова)», «Автокомбинат», «Пл. Станиславского», «Метро "Площадь Маркса"», «Метро "Гагаринская"», «Ул. Учительская», «АЗС (ул. Б.Хмельницкого)» и «Станция Иня-Восточная». Также до авиашоу можно добраться на автобусе № 130 («Ул. Учительская – Мошково»), он также будет курсировать с 8:00 до 16:00. Сесть в него можно на остановках «Ул. Учительская», «АЗС (ул. Б. Хмельницкого)» и «Станция Иня-Восточная». Кроме того, от ж/д станции Мочище до аэродрома будет курсировать временный автобус.


В прошлом году на авиашоу в Мочище собрались тысячи новосибирцев. Тогда хедлайнером мероприятия стала пилотажная группа «Соколы России», которая показала удивительные трюки в дождливом небе, а к парашютистам неожиданно примкнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


В воскресенье, 6 августа, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию авиашоу «Взлетай, мой край родной!». Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами шоу в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 301
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Застройщик, банк и агентство недвижимости ответят перед новосибирцами
8 августа в прямом эфире НГС.НОВОСТИ состоится круглый стол с экспертами рынка недвижимости
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено