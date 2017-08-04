Суд оштрафовал толмачёвского дебошира на 150 тысяч

Антон Заблотский
Антон Заблотский

Сегодня, 4 августа, Обской городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего новосибирца Антона Заблотского, который устроил дебош перед вылетом в Турцию из аэропорта Толмачёво.


«После того как меня оштрафовали на 1 тыс. руб. по статье "мелкое хулиганство", на меня завели уголовное дело по ст. 318 и ст. 319 УК РФ. (Публичное оскорбление представителя власти и применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти. — М.Ш.).


Сегодня суд постановил, что я должен выплатить 150 тыс. руб., чего я делать не собираюсь — на этой неделе буду подавать апелляцию», 


— рассказал Заблотский. Как рассказал адвокат мужчины, в среднем штраф за эти статьи составляет 50–60 тыс. руб.



Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что инцидент с Заблотским произошёл на паспортном контроле в аэропорту Толмачёво — мужчина собирался лететь с семьей в отпуск в Анталью. Новосибирец настаивал, чтобы его с детьми быстрее пропустили через контроль — из-за этого у него возник конфликт с сотрудницей погранслужбы. Заметив неадекватное поведение пассажира, девушка сообщила, что не пустит его на рейс, и предложила его семье лететь без него. Мужчина попытался самостоятельно пройти к зоне вылета — успокоить его смогли только полицейские


«Я не согласен с решением суда, который был сегодня, потому что в момент моего задержания были нарушения.


Полицейские на меня надели наручники, но их заклинило, и они несколько часов не могли снять наручники. В итоге я 4 часа просидел в отделении и ждал, когда приедут спасатели и откроют их. Руки были абсолютно чёрные из-за нарушения кровообращения, шрамы остались.


Причём я абсолютно спокойно себя вёл в участке и никого не оскорблял», — рассказал Заблотский.


Редакция НГС.НОВОСТИ в ближайшее время опубликует подробности этой истории. 


Конфликты в аэропорту и на самолёте — не редкость в Новосибирске. В феврале полицейские в аэропорту Толмачёво высадили мужчину, повздорившего с бортпроводником самолёта авиакомпании Azur Air, летевшего из г. Камрань (Вьетнам) в Сургут с дозаправкой в Новосибирске.

Мария Шевлягина 
Скриншот с видео пресс-службы УТ МВД по СФО

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