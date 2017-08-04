В популярный дворик на Коммунистической привезли два десятка видов фруктовой браги

В городе открылась первая сидрерия-бар, где собрали сорта сидра со всего мира
В городе открылась первая сидрерия-бар, где собрали сорта сидра со всего мира

В Новосибирске внутри бара Woody в «европейском дворике» на ул. Коммунистической открылась первая в городе сидрерия — Woodpecker


«Такой невольный каламбур вышел — Вуди Вудпекер (мультипликационный персонаж, эксцентричный дятел. — И.К.). Ну и в любом случае — у нас деревянный интерьер, и дятел — птица, которая ассоциируется с деревьями, очень вписывается в нашу концепцию», — рассказал арт-директор бара Woody Антон Бекетов.


Антон уточнил, что сейчас в баре около 20 видов сидра из десятка стран мира — России, Великобритании, Испании, Франции, Украины и др. Здесь есть сидр, сделанный из яблок, груш, слив, разных ягод. Владельцы хотят расширить карту напитков до 50 видов.


Бар Woodpecker расположился внутри бара Woody
Бар Woodpecker расположился внутри бара Woody


Сидр тут продается на разлив и в бутылках
Сидр тут продается на разлив и в бутылках


Сидр продается в бутылках объемом от 0,25 л до 1 л, в среднем по цене от 200 руб. за бутылку, в ассортименте есть и разливной сидр. Работает бар Woodpecker в пятницу и выходные.


Купить сидр в Новосибирске можно практически в любом месте, где продают разливное пиво, и также во многих пивных барах, бургерных и кафе. Например, сидр есть в бургерной «МЯСО ROOB. Сибириан бургерс», в баре «Феникс» пивоварни «Феникс Бир», в баре Rooks, который находится в том же «европейском дворике», где открылась сидрерия, и в других заведениях. Кроме того, в Новосибирске сидр не только продают и пьют, но и варят из него мармелад.

Илья Калинин
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