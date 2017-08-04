В популярный дворик на Коммунистической привезли два десятка видов фруктовой браги

В городе открылась первая сидрерия-бар, где собрали сорта сидра со всего мира

В Новосибирске внутри бара Woody в «европейском дворике» на ул. Коммунистической открылась первая в городе сидрерия — Woodpecker







«Такой невольный каламбур вышел — Вуди Вудпекер (мультипликационный персонаж, эксцентричный дятел. — И.К.). Ну и в любом случае — у нас деревянный интерьер, и дятел — птица, которая ассоциируется с деревьями, очень вписывается в нашу концепцию», — рассказал арт-директор бара Woody Антон Бекетов.







Антон уточнил, что сейчас в баре около 20 видов сидра из десятка стран мира — России, Великобритании, Испании, Франции, Украины и др. Здесь есть сидр, сделанный из яблок, груш, слив, разных ягод. Владельцы хотят расширить карту напитков до 50 видов.





Бар Woodpecker расположился внутри бара Woody





Сидр тут продается на разлив и в бутылках





Сидр продается в бутылках объемом от 0,25 л до 1 л, в среднем по цене от 200 руб. за бутылку, в ассортименте есть и разливной сидр. Работает бар Woodpecker в пятницу и выходные.





Купить сидр в Новосибирске можно практически в любом месте, где продают разливное пиво, и также во многих пивных барах, бургерных и кафе. Например, сидр есть в бургерной «МЯСО ROOB. Сибириан бургерс», в баре «Феникс» пивоварни «Феникс Бир», в баре Rooks, который находится в том же «европейском дворике», где открылась сидрерия, и в других заведениях. Кроме того, в Новосибирске сидр не только продают и пьют, но и варят из него мармелад.