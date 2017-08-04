Бизнесмен Михаил Прохоров купил долю в новосибирской компании «Обувь России»

Михаил Прохоров

Российский миллиардер Михаил Прохоров купил почти 25 % акций новосибирской компании «Обувь России».





О том, что Прохоров является фактическим совладельцем компании, сегодня сообщили «Ведомости».





Сейчас 24,99 % в уставном капитале ОАО «Обувь России» принадлежат Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В документах компании «Платёжный стандарт», которая тоже входит в группу компаний «Обувь России», раскрыты владельцы офшора. В них сказано, Karyo Holdings принадлежит фирме Experta International S.A. Той, в свою очередь, через Neptolino Holdings Co. Limited владеет Михаил Прохоров, говорится в материалах на сайте «Платёжного стандарта».





«Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщают, что в этой схеме фигурирует именно известный в России миллиардер Михаил Прохоров — владелец группы «Онэксим», а не его полный тёзка. Пакет акций новосибирской компании его структуры получили в марте 2017 года, пишет издание.







В PR-отделе ОАО «Обувь России» НГС.НОВОСТИ подтвердили сделку с Karyo Holdings Corp., но не дали более подробных комментариев.





Новосибирская группа компаний входит в тройку крупнейших продавцов обуви в России. В 2015 году компания купила обувную фабрику STep в Бердске, увеличив собственные производственные мощности до 1 млн пар в год. В мае 2016 года компания открыла новый цех по изготовлению спецобуви для военных на этой фабрике.





Михаил Прохоров — российский политик, предприниматель, участник президентских выборов 2012 года, на которых он занял 3-е место. В 2017 году Forbes оценил состояние Прохорова в 8,9 млрд долл. и присвоил ему № 13 в рейтинге богатейших бизнесменов России.