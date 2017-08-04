Сейф с презервативами: в новосибирских ТЦ поставили кондоматы

Кондомат в ТЦ «Амстердам»
Кондомат в ТЦ «Амстердам»

Первые автоматы для продажи презервативов сети «18+» начали работать в торговых центрах в Ленинском районе Новосибирска.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец и руководитель компании Евгений Кужелев, он считает свой проект не «только коммерческим». «В условиях настоящей эпидемии СПИДа доступность средств контрацепции очень важна», — считает предприниматель. 


По словам Кужелева, это только первые машины, впоследствии он планирует установить кондоматы (так называют устройства по торговле презервативами) и в других торговых комплексах.


В администрации торговых комплексов пояснили, что в ТЦ «МетроМаркет» автомат работает с конца июля, а в ТЦ «Амстердам» он появился на этой неделе. Автоматы принадлежат новосибирской компании ООО «АМК». 


Установленные кондоматы — стандартные вендинговые машины для торговли товарами, не требующими особых условий хранения. Каждая машина имеет 72 ячейки. Стоимость такого автомата составляет порядка 190 тыс. руб. (данные сайта Vend-Shop).


Для того чтобы совершить покупку, нужно внести нужную сумму через приёмник купюр и монет и набрать код нужной ячейки. После этого приобретённый продукт падает в ёмкость, из которой его уже можно забрать через специальный проём. Цены в автоматах начинаются с 70 руб. за упаковку из 3 штук.


Кужелев утверждает, что это первый случай установки кондоматов в местах со свободным доступом. До этого подобные устройства можно было встретить в новосибирских ночных клубах. Например, небольшие автоматы, в которых можно было купить презервативы, стояли в клубе «Рок Сити» ещё в начале 2010-х.


В Новосибирске сегодня презервативы можно купить или в аптеках, или в супермаркетах. Так, например, в самом ТЦ «Амстердам» это можно сделать в аптеке «Мелодия здоровья» и супермаркете «Лента». В «МетроМаркете» средства контрацепции продаются в универсаме «Мария-Ра» и аптеке «Примекс-Алтая», а также в аптеке «Муниципальной аптечной сети», расположенной через дорогу.


Наличие кондоматов в общественных местах — мировая практика. В большинстве стран Европы, например, их можно встретить на улицах. Цены на продукцию в них, как правило, выше, чем в аптеках и супермаркетах, но зато автоматы работают круглосуточно. 


Кондомат на улице Тулузы (Франция)
Кондомат на улице Тулузы (Франция)


Установка кондомата в общественном месте в Новосибирске — смелое, хотя и рискованное решение. Торговля средствами контрацепции в Новосибирске периодически сталкивается с противодействием части консервативно настроенных горожан. Так, в прошлом году после обращения граждан УФАС признало рекламу презервативов нового бренда незаконной


Вендинг развивается в Новосибирск уже давно. Наиболее распространенный в городе тип устройств — это автоматические кофемашины. В прошлом году, например, такие автоматы появились в переходах метро. Сегодня в торговых комплексах и бизнес-центрах можно встретить также автоматы по продаже кондитерских изделий, контактных линз и даже молока на розлив.

Стас Соколов
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