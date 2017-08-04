В Новосибирском зоопарке открыли памятник Ростиславу Шило

Памятник Ростиславу Шило
Памятник Ростиславу Шило

Утром 4 августа в Новосибирске открыли памятник Ростиславу Шило, который возглавлял новосибирский зоопарк в 1969-2016 годах.


Гранитный памятник поставили в зоопарка возле лебединого озера. В композиции памятника Ростислав Шило, который сидит на скамейке за столом, и кормит с руки белку.


Как сообщила НГС начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, памятник сделал новосибирский скульптор Александр Воронцов, ранее создавший бюст Олимпийского чемпиона Александра Карелина. 


Директор зоопарка скончался после длительной болезни в апреле 2016 года. Ростиславу Шило было 75 лет. Мэр Анатолий Локоть присвоил зоопарку имя его основателя. Однако жители Новосибирска посчитали, что Ростислав Александрович также достоин памятника — в начале прошлого лета Фонд памяти Ростислава Шило объявил конкурс идей для памятника.


Предложение сделать памятник Шило, сидящего на скамейке, была популярной на конкурсе идей для памятника, который прошел прошлым летом — тогда почти 50 новосибирцев прислали свои эскизы на конкурс. Ростислава Шило предлагали изобразить с медведицей Шилкой на руках, стоящего рядом с африканским львом, в окружении других зверей. 

Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова

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