Водитель грузовика сбежал после ДТП с пьяным подростком

Разбитая «Хонда»
Разбитая «Хонда»

Вечером 3 августа в Тогучинском районе Новосибирской области пьяный подросток на «Хонде» врезался в грузовик «Хово».


Авария случилась около 23:10 в Тогучинском районе на 112-м км дороги Карпысак – посёлок Горный.


«17-летний нетрезвый подросток без прав на "Хонда ЦР-В" врезался в "Хово" под управлением 50-летнего водителя. Столкновение было попутным. После чего "Хово" скрылся с места ДТП», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.


В аварии пострадал водитель «Хонды», у него травма головы и резаные раны, а также 18-летний пассажир иномарки — у него ушибы, ссадины и резаные раны.


«"Хово" был задержан сотрудниками областного батальона ДПС уже на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Водитель остался не опрошенным — [прежде] ему сделали операцию на гортани, и он не может разговаривать. Уехал он [с места ДТП] по непонятным причинам», — рассказали в ГИБДД Тогучинского района.


Аварии с участием легковых машин и грузовиков на трассах обычно заканчиваются травмами для пассажиров легковушек. Недавно в Болотнинском районе грузовик «Сканиа» столкнулся с «ГАЗелью», в аварии есть пострадавшие и даже погибшие.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по НСО

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