Погода на выходные: жара отступит из-за дождей

Слабый ветер и умеренный дождь будут все выходные

В ближайшие выходные в Новосибирской области сохранится относительно тёплая погода со слабыми дождями и ветрами.





«В ближайшие три дня ожидается дождливая погода, небольшие умеренные осадки, порывы ветра будут достигать до 17 м/с.





В воскресенье будут посильнее осадки и ветер тоже будет сильнее — до 22 м/с. В понедельник осадки продолжатся — ночью будет сильный дождь, но днём он ослабнет», — рассказала НГС.НОВОСТИ ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Светлана Егорова.







Сегодня и в ближайшие выходные ночные температуры в Новосибирской области будут около +13…+18 градусов, а днём воздух прогреется до +23…+28 градусов.







В понедельник, 7 августа, в области немного похолодает — дневная температура составит +18…+23 градуса.







Пару дней назад синоптики дали прогноз на первую декаду августа — в некоторые дни жара будет достигать +32 градусов, а в целом температура в Новосибирске будет около нормы.