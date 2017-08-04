Погода на выходные: жара отступит из-за дождей

Слабый ветер и умеренный дождь будут все выходные
Слабый ветер и умеренный дождь будут все выходные

В ближайшие выходные в Новосибирской области сохранится относительно тёплая погода со слабыми дождями и ветрами.


«В ближайшие три дня ожидается дождливая погода, небольшие умеренные осадки, порывы ветра будут достигать до 17 м/с.


В воскресенье будут посильнее осадки и ветер тоже будет сильнее — до 22 м/с. В понедельник осадки продолжатся — ночью будет сильный дождь, но днём он ослабнет», — рассказала НГС.НОВОСТИ ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Светлана Егорова.


Сегодня и в ближайшие выходные ночные температуры в Новосибирской области будут около +13…+18 градусов, а днём воздух прогреется до +23…+28 градусов.


В понедельник, 7 августа, в области немного похолодает — дневная температура составит +18…+23 градуса.


Пару дней назад синоптики дали прогноз на первую декаду августа — в некоторые дни жара будет достигать +32 градусов, а в целом температура в Новосибирске будет около нормы.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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