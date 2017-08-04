Строители залезли на стрелу крана на Затулинке и требуют зарплату

Инцидент произошёл на стройке жилого комплекса «Времена года»

Утром 4 августа мужчина и женщина, работающие на стройке в Кировском районе, залезли на стрелу башенного крана и потребовали зарплату.





«В 7:21 в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что два человека находятся на высоте — забрались на башенный кран на строительной площадке, которая находится по адресу Зорге, 229. На место выехали сотрудники полиции, спасательные службы, Следственный комитет, прокуратура, представители застройщика. По последней информации, в результате переговоров достигнута договорённость о том, что данные граждане самостоятельно покинут кран. Сейчас они спускаются», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что на кран забрались крановщики — 36-летний мужчина и 30-летняя женщина. Они требуют погасить долги по зарплате.







09:56

Как сообщил НГС.НОВОСТИ директор ООО «Сибстрой» (генподрядчик строительства) Владимир Коновалов, требующие зарплату сотрудники работают в подрядной организации — ООО «СтройСервисМеханизация». «Одна у нас не работает уже полгода, болтается по городу, пишет заявление то одно, то второе на отпуск, так скажем, и уволить её пока оснований нет. А мужчина работает, но требует дополнительной зарплаты в размере 50 тыс. руб.», — описал ситуацию Владимир Коновалов, добавив, что, в свою очередь, собирается подать в полицию «заявление на предмет вымогательства».







Это уже не первый случай, когда работники строительных компаний залезают на стрелы башенных кранов, чтобы потребовать зарплату. Последнее такое происшествие случилось в начале этой недели: 28-летняя девушка залезла на башенный кран на ул. Дуси Ковальчук и потребовала погасить долги по зарплате своего мужа — бывшего работника строительной компании «ПТК-30».