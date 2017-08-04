Столб дыма вырвался из окна многоэтажки в Ленинском районе

Пожарные добираются до горящей квартиры на 10-м этаже
Пожарные добираются до горящей квартиры на 10-м этаже

Утром 4 августа в многоэтажке на ул. Киевской, 3 в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира.


«Сообщение о том, что из окна квартиры на 10-м этаже идёт дым, поступило в 8:21, на место пожара направлены две автоцистерны и автолестница», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Пожарные приехали к дому в 8:28, дверь в квартире была закрыта — хозяев дома не оказалось — и пожарные пробрались в неё по автолестнице.


Пожар случился на кухне квартиры, пока в отделе информации МЧС не знают, что именно там загорелось. Полностью потушили пожар только что, в 9:19.



Пожары в Новосибирске случаются каждый день и иногда заканчиваются печально: 2 августа мужчина погиб в загоревшемся частном доме на ул. Красноармейской.

Ксения Евдокимова
Фото, видео «Инцидент Новосибирск»

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