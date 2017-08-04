Маршрутка осталась без колеса после аварии на Бердском шоссе

Маршрутка лишилась колеса
Маршрутка лишилась колеса

Утром 4 августа на Бердском шоссе маршрутка столкнулась с иномаркой, из-за аварии образовалась пробка.


Авария случилась около 6:30 недалеко от разъезда Иня по направлению к Бугринскому мосту, рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец в переписке в соцсети.


Судя по видео, которое снял мужчина на месте аварии, на дороге столкнулись «Тойота Камри» и маршрутка № 510. После столкновения маршрутка осталась без правого переднего колеса.



Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в аварии, НГС.НОВОСТИ выясняет подробности столкновения.


Из-за аварии на Бердском шоссе в районе разъезда Иня образовалась пробка.


Новосибирские маршрутки нередко попадают в аварии. Одно из последних столкновений произошло на МЖК: маршрутка № 24 протаранила бок «Фольксвагена».

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео vk.com/autoberdsk
Видео vk.com

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