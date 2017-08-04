Маршрутка осталась без колеса после аварии на Бердском шоссе

Маршрутка лишилась колеса

Утром 4 августа на Бердском шоссе маршрутка столкнулась с иномаркой, из-за аварии образовалась пробка.





Авария случилась около 6:30 недалеко от разъезда Иня по направлению к Бугринскому мосту, рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец в переписке в соцсети.







Судя по видео, которое снял мужчина на месте аварии, на дороге столкнулись «Тойота Камри» и маршрутка № 510. После столкновения маршрутка осталась без правого переднего колеса.











Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в аварии, НГС.НОВОСТИ выясняет подробности столкновения.





Из-за аварии на Бердском шоссе в районе разъезда Иня образовалась пробка.





Новосибирские маршрутки нередко попадают в аварии. Одно из последних столкновений произошло на МЖК: маршрутка № 24 протаранила бок «Фольксвагена».

