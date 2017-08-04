Кошка и собака выдали приставам должника по алиментам

Собака помогла найти мужчину в бане, а кошка — в сундуке
Собака помогла найти мужчину в бане, а кошка — в сундуке

Домашние животные должника по алиментам помогли приставам Новосибирской области найти место, где прятался мужчина.


37-летний житель Баганского района задолжал своему ребёнку 400 тыс. руб. алиментов. Мужчина жил в частном доме со своей сожительницей, официально нигде не работал, а на его банковском счёте не было денег, рассказали в пресс-службе судебных приставов.


В январе 2017 года приставы пришли к должнику, однако его сожительница сказала, что мужчины нет дома. Но место, где спрятался должник, тогда выдал пёс хозяев по кличке Боцман: он «усиленно бесновался возле двери в баню и привлёк внимание приставов».


Суд назначил должнику 80 часов обязательных работ. Тогда мужчина заплатил 23 тыс. руб. алиментов своему ребёнку и опять перестал работать. Приставы составили акт за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ) и снова отправились домой к должнику.


«В этот раз гражданин С. вновь решил избежать встречи с судебными приставами. Сожительница неплательщика опять начала водить должностных лиц по комнатам, демонстрируя отсутствие хозяина дома. На чердаке внимание судебных приставов привлёк большой сундук, на который внимательно смотрела домашняя кошка. Неудивительно, что в сундуке, среди солений и старых вещей обнаружился гражданин С.», — рассказали в пресс-службе приставов.


Теперь жителя Новосибирской области ждёт суд. Должник может получить до года обязательных работ, до трёх месяцев ареста или до года лишения свободы.


Приставы Новосибирской области часто рассказывают, как борются с должниками по алиментам. Например, недавно у 47-летнего жителя Новосибирска, задолжавшего дочери 170 тыс. руб., арестовали партию джинсовых брюк и юбок.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС

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