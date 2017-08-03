«Первая на Оби»: в новосибирском метро появились уникальные фото с Новосибирской ГЭС

Фото с уникальной хроникой строительства Новосибирской ГЭС появились в переходе станции метро «Площадь Ленина»
Фото с уникальной хроникой строительства Новосибирской ГЭС появились в переходе станции метро «Площадь Ленина»

Вечером 3 августа в переходе метрополитена появилась новая фотовыставка об истории строительства Новосибирской ГЭС.


Выставка «Первая на Оби» расположена в переходе станции «Площадь Ленина».


«Эта выставка посвящена 60-летию Новосибирской ГЭС. 


Мы выставляем фотографии профессионального фотографа Бориса Моргуновского, который был представлен к ГЭС  — поэтому у этого объекта подробнейшая фотолетопись,


таких уникальных кадров ни у какого другого объекта не сохранилось», — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.


Фотографии сделал Борис Моргуновский
Фотографии сделал Борис Моргуновский


Всего на выставке представлено 22 фотографии — они были сделаны с 1947 по 1957 год. Как рассказали работники городского музея, 


4 августа в новосибирском метрополитене будет пущен вагон-музей с историей строительства ГЭС. 


Выставка называется «Первая на Оби»
Выставка называется «Первая на Оби»


В конце мая новосибирский метрополитен презентовал другой вагон-музей, посвященный 60-летию СО РАН. Выставка до сих пор работает, на стенах вагона расклеены постеры с информацией об основных открытиях новосибирских ученых.

Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова 

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