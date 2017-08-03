«Первая на Оби»: в новосибирском метро появились уникальные фото с Новосибирской ГЭС

Фото с уникальной хроникой строительства Новосибирской ГЭС появились в переходе станции метро «Площадь Ленина»

Вечером 3 августа в переходе метрополитена появилась новая фотовыставка об истории строительства Новосибирской ГЭС.







Выставка «Первая на Оби» расположена в переходе станции «Площадь Ленина».







«Эта выставка посвящена 60-летию Новосибирской ГЭС.





Мы выставляем фотографии профессионального фотографа Бориса Моргуновского, который был представлен к ГЭС — поэтому у этого объекта подробнейшая фотолетопись,





таких уникальных кадров ни у какого другого объекта не сохранилось», — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.







Фотографии сделал Борис Моргуновский





Всего на выставке представлено 22 фотографии — они были сделаны с 1947 по 1957 год. Как рассказали работники городского музея,





4 августа в новосибирском метрополитене будет пущен вагон-музей с историей строительства ГЭС.





Выставка называется «Первая на Оби»





В конце мая новосибирский метрополитен презентовал другой вагон-музей, посвященный 60-летию СО РАН. Выставка до сих пор работает, на стенах вагона расклеены постеры с информацией об основных открытиях новосибирских ученых.