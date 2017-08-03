Опасные процедуры: новосибирцы изрезали ноги на городских пляжах

Чаще всего новосибирцы травмируются в Советском районе Новосибирска — на Центральном пляже Академгородка и на пляже парка «У моря Обского».
Чаще всего новосибирцы травмируются в Советском районе Новосибирска — на Центральном пляже Академгородка и на пляже парка «У моря Обского».

За последнюю неделю жители Новосибирска стали чаще получать травмы на городских пляжах.

 

«Чтобы предотвратить трагедию, спасатели нередко дежурят на местах, запрещённых для купания. К ним обращаются люди с травмами и порезами ног. Только сегодня 3-4 человека поранилось на пляжах. Все спасатели умеют оказывать первую помощь, поэтому они перебинтовали раны и, если было необходимо, вызвали "скорую помощь"», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Вчера, 2 августа, 5 новосибирцев обратились к спасателям с порезами ног — такие случаи произошли на Центральном пляже Академгородка, на пляже парка «У моря Обского» и в районе котлована «Горский». 


Новосибирцы ринулись на пляжи в самый разгар рабочей недели — в город пришла настоящая жара. Такая погода задержится как минимум до середины августа, однако в конце месяца ожидаются заморозки.

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова

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