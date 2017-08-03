Пропавшего новосибирского ученого ищут в реках Алтая

Алексей Евдокимов пропал на Алтае 
Алексей Евдокимов пропал на Алтае 

У следователей Республики Алтай появилась версия исчезновения 44-летнего ученого Алексея Евдокимова — они предполагают, что мужчина утонул в реке Чулышман недалеко от посёлка Балыкча. 


«28 июля 2017 года в дневное время мужчина решил искупаться в реке, пошел в ее направлении, после чего его никто не видел». Сейчас следователи проводят проверку по факту утопления мужчины», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Алтай. 


Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, Евдокимов ехал с семьей своего двоюродного брата на Телецкое озеро, когда они решили остановится на берегу реки. «Алексей решил отойти ненадолго и пропал из видимости», — рассказал руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Отряд занимается поисками мужчины. 


На сайте Кольцово «Наукоград-Пресс» сообщается, что Алексей Евдокимов опытный турист, который совершал пешие походы, в том числе одиночные, в горах Алтая. Евдокимов — кандидат биологических наук, сотрудник отдела разработки средств ПЦР-диагностики вирусных и риккетсиозных заболеваний научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».


Следователи Республики Алтай проводят проверку по еще одному факту утопления — 26 июля в Онгудайском районе 26-летний новосибирец Денис Кубышкин, приехавший с друзьями на слияние рек Большой Яломан и Катунь, пошел сфотографироваться, и его унесло течением реки. «Попытки оказать помощь молодому человеку окончились безрезультатно», — сообщают следователи. 


До настоящего времени тела обоих мужчин не найдены — ведутся поиски, добавили в следственном управлении. 


Поиски пропавших жителей Новосибирской области чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. В конце июля погибшей нашли 25-летнюю сибирячку Ольгу Сорочинскую, которая перед уходом из дома поругалась с семьёй.

Мария Шевлягина 
Фото lizaalert.org

Прочтений: 635
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено