Пропавшего новосибирского ученого ищут в реках Алтая

Алексей Евдокимов пропал на Алтае

У следователей Республики Алтай появилась версия исчезновения 44-летнего ученого Алексея Евдокимова — они предполагают, что мужчина утонул в реке Чулышман недалеко от посёлка Балыкча.





«28 июля 2017 года в дневное время мужчина решил искупаться в реке, пошел в ее направлении, после чего его никто не видел». Сейчас следователи проводят проверку по факту утопления мужчины», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Алтай.





Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, Евдокимов ехал с семьей своего двоюродного брата на Телецкое озеро, когда они решили остановится на берегу реки. «Алексей решил отойти ненадолго и пропал из видимости», — рассказал руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Отряд занимается поисками мужчины.





На сайте Кольцово «Наукоград-Пресс» сообщается, что Алексей Евдокимов опытный турист, который совершал пешие походы, в том числе одиночные, в горах Алтая. Евдокимов — кандидат биологических наук, сотрудник отдела разработки средств ПЦР-диагностики вирусных и риккетсиозных заболеваний научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».





Следователи Республики Алтай проводят проверку по еще одному факту утопления — 26 июля в Онгудайском районе 26-летний новосибирец Денис Кубышкин, приехавший с друзьями на слияние рек Большой Яломан и Катунь, пошел сфотографироваться, и его унесло течением реки. «Попытки оказать помощь молодому человеку окончились безрезультатно», — сообщают следователи.





До настоящего времени тела обоих мужчин не найдены — ведутся поиски, добавили в следственном управлении.





Поиски пропавших жителей Новосибирской области чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. В конце июля погибшей нашли 25-летнюю сибирячку Ольгу Сорочинскую, которая перед уходом из дома поругалась с семьёй.