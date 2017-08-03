Борщевик жжёт: в больницы пришли десятки ужаленных травой новосибирцев

Заросли борщевика на одной из дач

В Новосибирской области в разгаре цветение борщевика, прикосновение к нему вызывает серьёзные ожоги.





«Сейчас этого растения особенно много. Прям хожу, и бросается в глаза. Если вы видите борщевик на территории своего дачного участка, то его нужно полностью удалить. Только желательно это делать во время прохладной погоды, когда за окном менее 20 градусов тепла. Ну и, конечно, не отдыхать на природе рядом с такой поляной и сообщить об опасности детям. Стоит помнить, что в листьях и плодах борщевика содержится большое количество эфирного масла и фуранокумарины, которые повышают чувствительность к ультрафиолету. Поэтому особенно сильные травмы можно получить в жаркие дни», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Он отметил, что после ожога от борщевика нужно промыть водой поражённый участок кожи, принять антигистаминный препарат, наложить плотную повязку и обязательно обратиться к врачу.







Главный комбустиолог Новосибирской области Андрей Шмырин также подтвердил, что в настоящее время случаев ожогов от борщевика стало больше.







«За последний месяц могу вспомнить более 20 случаев. Вообще, это дерматит, люди поступают в ожоговое отделение по ошибке, потому что им больно. Но мы даём первичные рекомендации», — прокомментировал медик.







Ожоги от борщевика оставляют следы на коже. На фото последствия ожогов, полученные два года назад. Зимой следы почти не видны, а летом при ультрафиолете появляются снова





Новосибирцев поджидают на природе и другие опасности — например, в этом сезоне от укусов клещей умерли два человека.