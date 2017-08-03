Сделали потише: на Красном проспекте победили ещё один громкий светофор

Сигнал для слабовидящих пешеходов стал тише
Сигнал для слабовидящих пешеходов стал тише

Новосибирцев возмутили новые светофоры с громким сигналом для слабовидящих пешеходов — после жалоб горожан громкость убавили у светофора на углу Красного проспекта и ул. Северной.


«У нас пара таких случаев была, мы оперативно, в течение суток, проблемы устраняли. Например, на перекрёстке Красного проспекта и ул. Северной. Мы не думали, что для дома, стоящего в отдалении, будут помехи», — рассказал НГС.НОВОСТИ замначальника Специализированного монтажно-эксплуатационного управления Евгений Барсуков.


Также жаловались на громкую работу светофоров жители домов, стоящих рядом с перекрёстком Красного проспекта и ул. Писарева. Один из жителей не мог выспаться три ночи и грозился «вбить гвозди в динамики».


«В дневное время, когда устанавливаем, не рассчитываем, что создаются проблемы. В ночное время фоновый шум города снизился, сейчас ещё жара, окна открыты, и люди жалуются», — пояснил Барсуков.


Новые светофоры в Новосибирске устанавливают по программе «Безопасные и качественные дороги», в список объектов этого года как раз вошёл участок Красного проспекта от ул. Писарева до Мочищенского шоссе.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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