Сделали потише: на Красном проспекте победили ещё один громкий светофор

Сигнал для слабовидящих пешеходов стал тише

Новосибирцев возмутили новые светофоры с громким сигналом для слабовидящих пешеходов — после жалоб горожан громкость убавили у светофора на углу Красного проспекта и ул. Северной.





«У нас пара таких случаев была, мы оперативно, в течение суток, проблемы устраняли. Например, на перекрёстке Красного проспекта и ул. Северной. Мы не думали, что для дома, стоящего в отдалении, будут помехи», — рассказал НГС.НОВОСТИ замначальника Специализированного монтажно-эксплуатационного управления Евгений Барсуков.





Также жаловались на громкую работу светофоров жители домов, стоящих рядом с перекрёстком Красного проспекта и ул. Писарева. Один из жителей не мог выспаться три ночи и грозился «вбить гвозди в динамики».







«В дневное время, когда устанавливаем, не рассчитываем, что создаются проблемы. В ночное время фоновый шум города снизился, сейчас ещё жара, окна открыты, и люди жалуются», — пояснил Барсуков.







Новые светофоры в Новосибирске устанавливают по программе «Безопасные и качественные дороги», в список объектов этого года как раз вошёл участок Красного проспекта от ул. Писарева до Мочищенского шоссе.

