Робот на заправке забрал у сибирячки 10 тысяч рублей

Случай произошёл на АЗС в Кировском районе
Случай произошёл на АЗС в Кировском районе

Жительница Новосибирска лишилась 10 тыс. руб. после того, как заправилась на автоматизированной АЗС.


Вечером 2 августа девушка приехала на заправку «Газпромнефть» на ул. Немировича-Данченко. Она вставила в терминал банковскую карту, набрала на экране сумму 1 тыс. 300 руб. и выбрала топливо АИ-92 для заправки на 5-й колонке. Автомат принял запрос, но выдал чек на совсем другую сумму — 9 тыс. 980 руб., рассказала читательница НГС. В нём было указано, что это оплата за 263 литра топлива АИ-95.


«Я не сразу поняла, что в чеке другая сумма, подошла к своей колонке и вижу, что налив [топлива] не происходит. Тут к терминалу подошла женщина со 2-й колонки, чтобы заплатить за заправку своего авто. Я остановила её и попросила подождать. В этот момент на второй колонке пошёл налив топлива — машину этой женщины заправило на 189 руб.», — описала ситуацию девушка.


К терминалу подошёл оператор и посоветовал, как исправить ситуацию. Он сказал, что теперь нужно просканировать штрих-код чека на сумму 9 тыс. 980 руб. и набрать на терминале сумму 189 руб., т.е. стоимость фактической заправки. После этого вся списанная сумма вернётся на карту, пересказала читательница совет работника АЗС. Она выполнила все рекомендации, но деньги на карту до сих пор не пришли.


Читательница НГС уточнила, что девушка с другой колонки, которая «случайно» заправилась на 189 руб., сразу же вернула ей эти деньги — купила ей бензина на эту сумму. 


Чеки с АЗС — на 9 тыс. 980 руб. и 189 руб.
Чеки с АЗС — на 9 тыс. 980 руб. и 189 руб.


На горячей линии Сбербанка жительнице Новосибирска сообщили, что возврата денег ей нужно ждать до 20 дней. 


«Мне сейчас нужны мои деньги, очень нужны. Мне нужно оплачивать ремонт, собирать ребёнка в школу. Не по моей вине произошёл сбой. Прошу "Газпром" разобраться в ситуации в срочном порядке и не подводить так своих клиентов», — отметила девушка.


НГС.НОВОСТИ направили запрос в сеть АО «Газпромнефть-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию.


Новосибирцы не так уж и редко сталкиваются с некорректным списанием денег со своих счетов. Так, подобный случай произошёл с клиенткой Сбербанка в июне. Тогда из-за сбоя в системе у женщины с кредитного счёта сняли все имеющиеся деньги, оставив ей только 10 руб.

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова (1), предоставлено читательницей НГС (2)

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