За пляжем «Наутилус» выросла стихийная свалка из бутылок и стаканчиков

Свалка рядом с пляжем «Наутилус»
Свалка рядом с пляжем «Наутилус»

Новосибирцы устроили свалку мусора на лужайке возле пляжа «Наутилус».


Гору бутылок, пластиковых стаканчиков и полиэтиленовых упаковок недалеко от пляжа заметил 3 августа корреспондент НГС.НОВОСТИ.


Как пояснил директор «Наутилуса» Сергей Доболев, лужайка, на которой скопились залежи мусора, к территории пляжа уже не относится, поэтому администрация «Наутилуса» за ней не следит. 


«Это не в нашей компетенции — мы не убираем там. Бывает, когда Ленинская администрация просит, мы подчищаем, в кучу собираем всё, убираем, а они вывозят», — описал ситуацию Сергей Доболев.


По его словам, на пляже, в отличие от лужайки, мусора нет.


«Каждый вечер после закрытия пляжа, в 9 часов вечера, производится уборка всего пляжа, уборка мусорок. В течение дня по возможности, чтобы не мешать людям, убирают мусор из баков, из мусорных контейнеров. Я лично сейчас каждый день нахожусь на пляже и каждое утро прохожу проверяю всё. В любое время с утра подъезжайте — пляж всегда идеально вычищен, все баки мусорные вытряхнуты, всё чисто», — заверил директор пляжа.


Начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Ленинского района Татьяна Редкокаша предложила корреспонденту НГС.НОВОСТИ написать запрос по этой ситуации.


«К нам никаких жалоб не поступало по этому вопросу ни от "Наутилуса", ни от жителей», — добавила она.


Недавно девушки-экологи устроили фотосессию в купальниках, чтобы выразить свой протест против мусора на пляже в микрорайоне ОбьГЭС. 

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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