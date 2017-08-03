Скоро в школу: чиновники признались, что не успеют сделать безопасную разметку до 1 сентября

Не у всех школ появится пешеходная разметка к 1 сентября
Не у всех школ появится пешеходная разметка к 1 сентября

Власти Новосибирска признались, что не успеют модернизировать все пешеходные переходы у школ к 1 сентября, к началу учебного года.


«Работы по нанесению разметки и установке наземных ограждений будут завершены в октябре. Проблема возникла из-за долгого обсуждения проекта с подрядчиком. У нас всё должно было быть готово к сентябрю, а не к началу учебного года. В следующем году мы обязательно проконтролируем этот вопрос», — сообщил сегодня, 3 августа, начальник по организации дорожного движения ГУБО мэрии Новосибирска Валерий Гореев.


В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что смогут предоставить список школ, у которых не обустроены пешеходные переходы.


Напомним, после трагедии в Омске 20 апреля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поручил установить пешеходные светофоры у школ. Кроме того, власти обещали установить 12 новых знаков с опорами на опасных перекрёстках и пешеходные заборы ещё на 50 перекрёстках.

Александр Сильченко
Фото из архива НГС

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