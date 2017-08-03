Зачистка Локтя: с улиц Новосибирска исчезнут рекламные растяжки

Рекламная растяжка на ул. Ленина
Рекламная растяжка на ул. Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что к концу года с улиц города исчезнут рекламные растяжки.


«Город перенасыщен рекламой, это очевидно. Красный проспект нам удалось освободить, и он выглядит более выигрышно, чем другие улицы. Если мы посмотрим на ул. Карла Маркса, от пл. Калинина, то очевидно, что рекламы у нас больше, чем надо. Пятна эти всё заслоняют в три этажа», — заявил сегодня Анатолий Локоть.


Мэр также добавил, что в городе «с растяжками будет история закончена» в конце года, контракты с предпринимателями мэрия продлевать не будет. «Эта реклама как класс не будет существовать, перспективы у неё в городе нет», — заявил Локоть.


Сейчас рабочая группа вместе с новым главой комитета по рекламе Дмитрием Лобыней разрабатывает программу сокращения рекламных щитов и приведения их к единому виду. Также власти планируют навести порядок в рекламе на фасадах — по мнению мэра, нужно разобраться, «где вывеска, а где рекламная во весь фасад картинка».

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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