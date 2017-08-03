Мать-одиночка увязла в кредитах после визита в салон красоты

Женщину убедили взять кредит в Кредит Европа Банк на сумму 127 тыс. руб. ради курса косметических процедур

В конце июля жительница Новосибирска Анастасия Егорова сходила на бесплатную диагностику здоровья в медцентр — придя домой, женщина поняла, что взяла крупный кредит.





В медицинский центр «Центр современной терапии» на ул. Кирова 33-летняя Анастасия пошла 21 июля. «Мне позвонили на мобильный, хотя я его номер вообще никому не говорю обычно, и пригласили на бесплатную диагностику.





Я пришла в центр, там работники положили мои ладони и ступни на какие-то металлические пластины и рассказали, что у меня нарушен обмен веществ, который можно восстановить 18 курсами процедур, общая стоимость которых — 127 тыс. руб.»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анастасия Егорова.





Как рассказала Егорова, она сразу отказалась от такого предложения, но специалисты центра начали расписывать услуги и предложили женщине оформить кредит в партнерском банке Кредит Европа Банк, чтобы срок выплат и размер ежемесячных платежей был щадящим. «Мне предложили 3 года платить по 3 тыс. руб. в месяц — для меня, матери-одиночки, это был максимум, который я могла себе позволить.





Но меня заговорили — сотрудники рассказали, что я смогу не только курсы процедур пройти, но ещё и родственников все эти 3 года приводить»,





— пояснила Егорова.







В итоге женщина оформила договор с медицинским центром на сумму 127 тыс. руб. В тот же день ей сделали несколько косметических процедур — криотерапию, прессотерапию и обёртывание.





«Только когда пришла домой, поняла, что произошло — в договоре ничего конкретного о процедурах не написано, чеков нет, квитанций тоже, зато есть кредитный договор с банком», — добавляет Егорова.







На следующий день Анастасия Егорова вернулась в центр и написала заявление о расторжении кредитного договора. Ей ответили, что перед этим она должна заплатить за уже проведённые процедуры 8 тыс. руб. и за страховку в размере 5 тыс. руб. — всего более 13 тыс. руб.





«Так как ни о какой страховке в договоре речи не шло, я отказалась платить. Тем более если на меня оформили кредит в банке, почему я должна им платить — ведь банк должен был перевести организации деньги тогда», — считает клиентка.







В банке Егорова выяснила, что кредитный договор оформлен на 86 тыс. руб. — вместе с процентами за 3 года выходит как раз сумма в 127 тыс., которая указана в договоре с медцентром. При этом в «Центре современной терапии» женщине пообещали, что выплатят за неё проценты в размере 40 тыс. руб., т.е. женщине остается выплатить тело кредита. Егорова утверждает, что медцентр отказался предоставить ей гарантию в выплате процентов.





Клиентка написала жалобу на имя руководства медцентра и планирует обратиться в прокуратуру. Юридическое лицо «Центра современной терапии», указанное в документах, ООО «Витэль». На сайте центра опубликована лицензия, выданная областным минздравом в марте 2017 года.





«Да, клиент у нас такой был, он к нам обращался, мы постарались решить вопрос в кратчайшие сроки. Что касается договора, он был оплачен заёмными средствами банка. Цена договора 127 тыс., но при этом, если клиент оплачивает заёмными средствами банка, от нас ему предоставляется скидка в размере процентов за пользование кредитом (т.е. 40 тыс. — М.Ш.).





Мы получили сумму от банка гораздо меньше — 86 тыс. (сумма основного долга по кредиту без процентов. — М.Ш.) Мы выигрываем тем, что деньги получаем сразу и можем пустить их в дальнейший оборот»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник директора ООО «Витэль» Кристина Елгащина.







Если клиент расторгает договор, вся сумма, которую банк передал медицинскому центру, будет возвращена клиенту для погашения кредита — однако в этом случае он должен оплатить самостоятельно все процедуры и страховку, пояснили в «Витэль».





Подобные ситуации, когда новосибирские женщины выходят из медицинских центров с «жирным» кредитом, случаются не первый год. Зимой 2014 года обладательницы разорительных кредитов на косметические кейсы от Mon Platin устроили штурм салона красоты в центре Новосибирска, пытаясь подать претензии и вернуть деньги.