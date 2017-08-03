«Пускай не отмазывает»: машину зампрокурора застукали под знаком «Остановка запрещена»

Зампрокурора НСО Андрей Турбин не стал разговаривать с общественниками, молча сел в машину и уехал
Зампрокурора НСО Андрей Турбин не стал разговаривать с общественниками, молча сел в машину и уехал

Борцы с захватами парковок Денис Новичков и Антон Веселов сняли и выложили в интернет видеоролик, в котором показана служебная машина зампрокурора Новосибирской области, нарушающая ПДД. 


Машина стояла возле крыльца прокуратуры, которое находилось в зоне действия выставленного ранее знака «Остановка запрещена».


«Там регулярно вот эти ННН, ООО и СКР автомобили паркуются. А вот этот знак ["Остановка запрещена"], мы давно уже поняли, для чего он там есть: это конусы, просто они невидимые. Всех граждан этот знак отпугивает, а свои там ставят машины. Их же никто не будет штрафовать или эвакуировать. Там знак стоит "Остановка запрещена" и ниже таблички — "Работает эвакуатор" и "20 метров". Отменяется этот знак либо перекрестком, либо знаком "Стоянка". Там ничего [этого] нет. Хотя на видео четко видно, что я проехал, может, 30 м оттуда и машину поставил, — мест куча, встать можно», — рассказал Денис Новичков. 


Водитель, сидевший в служебной машине, в ролике сразу объяснил общественникам, что машина — зампрокурора, а сам он, водитель, понимает, что нарушил ПДД. Общественники поинтересовались у водителя, «отмажет» ли его от ответственности Турбин, но тот ответил: «Пускай не отмазывает».


Чуть позже из прокуратуры вышел сам Турбин, молча сел в машину, и водитель, не реагируя больше на замечания общественников, уехал. Денис Новичков уточнил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что они написали на имя главы ГУ МВД Юрия Стерликова заявление о факте нарушения ПДД и целесообразности дорожного знака в этом месте. Ответ пока еще не получили.


Заместитель прокурора НСО Андрей Турбин сегодня был недоступен для комментариев, его секретарь предложила обратиться в пресс-службу прокуратуры. Пресс-служба прислала короткий ответ на редакционный запрос: «Без комментариев». 


Блогеры-общественники Денис Новичков и Антон Соколов регулярно снимают и выкладывают в интернет видеоролики с захватами муниципальных парковок различными учреждениями и организациями, а также нарушителями ПДД. Одни из героев такого видео даже подали на общественников в суд Дзержинского района с обвинением последних в том, что деловая репутация показанной в ролике фирмы была опорочена. Однако суд отказался наказывать Новичкова и Соколова.



Илья Калинин
Видео и скриншот с канала «Новосибирский» на youtube.com

Прочтений: 4006
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено