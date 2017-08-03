«Пускай не отмазывает»: машину зампрокурора застукали под знаком «Остановка запрещена»

Зампрокурора НСО Андрей Турбин не стал разговаривать с общественниками, молча сел в машину и уехал

Борцы с захватами парковок Денис Новичков и Антон Веселов сняли и выложили в интернет видеоролик, в котором показана служебная машина зампрокурора Новосибирской области, нарушающая ПДД.





Машина стояла возле крыльца прокуратуры, которое находилось в зоне действия выставленного ранее знака «Остановка запрещена».





«Там регулярно вот эти ННН, ООО и СКР автомобили паркуются. А вот этот знак ["Остановка запрещена"], мы давно уже поняли, для чего он там есть: это конусы, просто они невидимые. Всех граждан этот знак отпугивает, а свои там ставят машины. Их же никто не будет штрафовать или эвакуировать. Там знак стоит "Остановка запрещена" и ниже таблички — "Работает эвакуатор" и "20 метров". Отменяется этот знак либо перекрестком, либо знаком "Стоянка". Там ничего [этого] нет. Хотя на видео четко видно, что я проехал, может, 30 м оттуда и машину поставил, — мест куча, встать можно», — рассказал Денис Новичков.





Водитель, сидевший в служебной машине, в ролике сразу объяснил общественникам, что машина — зампрокурора, а сам он, водитель, понимает, что нарушил ПДД. Общественники поинтересовались у водителя, «отмажет» ли его от ответственности Турбин, но тот ответил: «Пускай не отмазывает».





Чуть позже из прокуратуры вышел сам Турбин, молча сел в машину, и водитель, не реагируя больше на замечания общественников, уехал. Денис Новичков уточнил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что они написали на имя главы ГУ МВД Юрия Стерликова заявление о факте нарушения ПДД и целесообразности дорожного знака в этом месте. Ответ пока еще не получили.







Заместитель прокурора НСО Андрей Турбин сегодня был недоступен для комментариев, его секретарь предложила обратиться в пресс-службу прокуратуры. Пресс-служба прислала короткий ответ на редакционный запрос: «Без комментариев».







Блогеры-общественники Денис Новичков и Антон Соколов регулярно снимают и выкладывают в интернет видеоролики с захватами муниципальных парковок различными учреждениями и организациями, а также нарушителями ПДД. Одни из героев такого видео даже подали на общественников в суд Дзержинского района с обвинением последних в том, что деловая репутация показанной в ролике фирмы была опорочена. Однако суд отказался наказывать Новичкова и Соколова.









