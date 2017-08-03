Остался без мантии: в Искитиме уволили судью, который катался на машине пьяным

Александр Березиков больше не сможет работать судьёй из-за того, что сел пьяным за руль
Александр Березиков больше не сможет работать судьёй из-за того, что сел пьяным за руль

Искитимского судью Александра Березикова, который весной 2016 года попался пьяным за рулём, досрочно лишили полномочий.


«Квалификационная коллегия судей вынесла решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте квалификационной коллегии судей Новосибирской области.


Лишить судью полномочий предложила председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина. В пресс-службе областного суда НГС.НОВОСТИ подтвердили, что её представление было связано с тем, что Александр Березиков попался пьяным за рулём.


Этот инцидент произошел 5 мая 2016 года в Искитиме. Тогда дежурный экипаж ДПС получил сообщение о том, что у дома по ул. Береговой «Тойота» сбила собаку. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали 48-летнего водителя иномарки с признаками опьянения. Нарушителем оказался судья Искитимского районного суда Александр Березиков. Освидетельствование подтвердило, что он действительно пьян.


Весной 2017 года за пьяную езду Березикова уже оштрафовали на 30 тыс. руб. — тогда же его лишили водительских прав на 1,5 года

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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