Новосибирцы ринулись на пляжи в разгар рабочего дня

Днём в четверг воздух прогрелся до 29 градусов

В жаркий четверг, 3 августа, новосибирцы массово отправились на пляжи, несмотря на разгар рабочей недели.







По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, в Новосибирске переменная облачность, днём без осадков. Столбик термометра показывает +27...+29 градусов — людей потянуло поближе к воде и прохладе.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на пляже «Наутилус», где увидел толпы новосибирцев, купающихся в Оби и загорающих на солнце.





Новосибирцы с радостью проводят под солнцем последний месяц лета — синоптики предупреждают ,что заморозки в этом году начнутся уже в конце августа





Четверг на пляже «Наутилус»













Смуглые сибирячки ещё ловят тёплые августовские лучи





Девушки на пляже не только загорают, но активно проводят время





На пляже «Звезда» тоже было много отдыхающих — некоторые решили поделиться фотографиями своего отдыха в Instagram.

В #Новосибирске свое #море #Обь Публикация от Виктория Мостовая (@vikki97651) Авг 2 2017 в 11:34 PDT

На центральном пляже Академгородка тоже много посетителей, некоторые приходят с совсем маленькими детьми.

Публикация от Виктория Хребтова (@viktoriahrebtova) Авг 2 2017 в 11:31 PDT





#матильдахромоножка #купальныйсезон то чувство когда все купаются, а для тебя купальный сезон закончен(( и когда тебя первый раз вывели за 5 дней на воздух...😱😱😱😰😰😰😩😩 Публикация от Жо Жо:) (@vojjou) Авг 2 2017 в 11:16 PDT

Синоптики дали прогноз на август: месяц будет тёплым и дождливым, однако в конце месяца ожидаются заморозки. Первая и вторая декада предполагаются с колебаниями температуры в ночные часы от +12…+17 до +6...+11 градусов, а днём будет от +27…+32 до +19…+24.

