Новосибирцы ринулись на пляжи в разгар рабочего дня
В жаркий четверг, 3 августа, новосибирцы массово отправились на пляжи, несмотря на разгар рабочей недели.
По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, в Новосибирске переменная облачность, днём без осадков. Столбик термометра показывает +27...+29 градусов — людей потянуло поближе к воде и прохладе.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на пляже «Наутилус», где увидел толпы новосибирцев, купающихся в Оби и загорающих на солнце.
На пляже «Звезда» тоже было много отдыхающих — некоторые решили поделиться фотографиями своего отдыха в Instagram.
На центральном пляже Академгородка тоже много посетителей, некоторые приходят с совсем маленькими детьми.
Синоптики дали прогноз на август: месяц будет тёплым и дождливым, однако в конце месяца ожидаются заморозки. Первая и вторая декада предполагаются с колебаниями температуры в ночные часы от +12…+17 до +6...+11 градусов, а днём будет от +27…+32 до +19…+24.
Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com/maria.nekhorosheva (2), instagram.com/viktoriahrebtova (3), instagram.com/vojjou (4)