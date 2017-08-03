Новосибирцы ринулись на пляжи в разгар рабочего дня

Днём в четверг воздух прогрелся до 29 градусов 
Днём в четверг воздух прогрелся до 29 градусов 

В жаркий четверг, 3 августа, новосибирцы массово отправились на пляжи, несмотря на разгар рабочей недели.


По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, в Новосибирске переменная облачность, днём без осадков. Столбик термометра показывает +27...+29 градусов — людей потянуло поближе к воде и прохладе.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на пляже «Наутилус», где увидел толпы новосибирцев, купающихся в Оби и загорающих на солнце.


Новосибирцы с радостью проводят под солнцем последний месяц лета — синоптики предупреждают ,что заморозки в этом году начнутся уже в конце августа
Новосибирцы с радостью проводят под солнцем последний месяц лета — синоптики предупреждают ,что заморозки в этом году начнутся уже в конце августа


Четверг на пляже «Наутилус»
Четверг на пляже «Наутилус»




Смуглые сибирячки ещё ловят тёплые августовские лучи
Смуглые сибирячки ещё ловят тёплые августовские лучи


Девушки на пляже не только загорают, но активно проводят время
Девушки на пляже не только загорают, но активно проводят время


На пляже «Звезда» тоже было много отдыхающих — некоторые решили поделиться фотографиями своего отдыха в Instagram.

В #Новосибирске свое #море #Обь

Публикация от Виктория Мостовая (@vikki97651)

На центральном пляже Академгородка тоже много посетителей, некоторые приходят с совсем маленькими детьми.


Синоптики дали прогноз на август: месяц будет тёплым и дождливым, однако в конце месяца ожидаются заморозки. Первая и вторая декада предполагаются с колебаниями температуры в ночные часы от +12…+17 до +6...+11 градусов, а днём будет от +27…+32 до +19…+24.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com/maria.nekhorosheva (2), instagram.com/viktoriahrebtova (3), instagram.com/vojjou (4)

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