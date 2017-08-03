Нашли на чердаке: в Новосибирске показали древнюю книгу, исписанную ребёнком

Псалтырь 1851 года

В новосибирской областной библиотеке реставрируют Псалтырь середины XIX века — в книге нашли пометки, сделанные ребёнком больше века назад.





Старинную книгу нашли год назад на чердаке дома в Мошково. Фолиант лежал в сырости — на нём была плесень, и от книги шёл неприятный запах. Владелица назвала себя «невоцерковлённым человеком» и отдала книгу в Мошковский краеведческий музей.







Реставрировать книгу, изданную в 1851 году, начали в Новосибирской государственной областной научной библиотеке в марте. Сейчас реставраторы практически закончили восстанавливать 400 бумажных листов и готовят блок к сшивке на 3 шнурах. Параллельно специалисты занимаются восстановлением кожаного корешка.







«Времени реставрация занимает очень много, потому что идёт большая предварительная работа — экспертиза состояния документа, переплёта, вида бумаги, степени сохранности. Псалтирь была с большим количеством повреждений, хотя документ не настолько старый, но у него и переплёт сильно пострадал: разрушена кожа, утрата корешка, утеряны застёжки, ремешки кожаные», — рассказала НГС.НОВОСТИ заведующая сектором сохранности фондов библиотеки Светлана Гавриленко.







Листы чистили резинками и специальными губками





Задача реставраторов — вернуть документу вид и основные свойства, чтобы можно было держать книгу в руках, листать, выставлять в музее.







«Если судить по состоянию Псалтыря, по ней и грамоте учились, потому что там есть пометы явно детской рукой, такие пробы пера. Думаю, она эксплуатировалась активно, об этом свидетельствуют потожировые следы по уголкам, следы сажи, т.е. она затёрта, очень грязная бумага была», — поясняет Гавриленко.







Специалисты отреставрировали 400 листов книги





Сначала специалисты обеспыливают документ в специальной машине, разбирают и как можно бережнее чистят каждый лист стирательными резинками, ластиками-клячками, специальными реставрационными губками, кисточками. Потом листы промывают растворами, чтобы снять жёлтый налёт и сделать бумагу прочнее.







По словам Светланы Гавриленко, книгу реставрировали и раньше, вероятно, одни из прежних владельцев. «Она была реставрирована голубой тряпицей. Всё это сшито белыми нитками, которые отличаются от тех, которые использовались в конце XIX века. Шить пытались, тряпицы на силикатный клей приклеивали, и именно от него возникли большие повреждения кожи. Также некоторые страницы были вшиты не туда — в книге нумерация страниц идёт на старославянском языке», — добавила реставратор.







Прежние владельцы сами реставрировали книгу с помощью голубой ткани и клея





Она отметила, что как раз самодеятельные попытки восстановить книгу говорят о том, что её часто читали.







По книге учились грамоте, считают специалисты





На чердаках зданий в Новосибирске и области периодически находятся интересные и старые вещи. Например, во время ремонта крыши Музея Новосибирска на ул. Советской нашлись редкие документы и уникальный бак для воды.