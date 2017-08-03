«Белый мишка удивил»: новосибирцам рассказали о первых животных зоопарка





Отзывы школьников о посещении зоопарка

В городском архиве сегодня, 3 августа, открылась выставка «Страницы истории Новосибирского зоопарка».







«Находящиеся на хранении в городском архиве документы отражают историю зоопарка с момента существования зообазы, рассказывают о большой работе, связанной с подбором и благоустройством новой территории для него, о буднях его служителей и обитателей», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Документ о работе зоопарка за 1947 год





На выставке представлена различная литература о работе зверинца





В экспозиции представлено несколько сотен документов, отражающих разные вехи истории зоопарка с середины XX века. Среди экспонатов есть список первых животных зоопарка — ушастых ежей, лемуров и разных обезьян.





Кроме того, на выставке показали трогательные сочинения школьников, которые ходили гулять по старому зоопарку. Также здесь продемонстрировали старую стенгазету.





Сочинение школьника о зоопарке





Список животных в старом зоопарке





«Товарищи преподаватели, не забудьте привести своих учеников в зоопарк», — гласит надпись в буклете





В конце августа Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило отпразднует своё 70-летие. Уже завтра, 4 августа, в нём откроют памятник Ростиславу Шило.