«Белый мишка удивил»: новосибирцам рассказали о первых животных зоопарка


Отзывы школьников о посещении зоопарка
Отзывы школьников о посещении зоопарка

В городском архиве сегодня, 3 августа, открылась выставка «Страницы истории Новосибирского зоопарка».


«Находящиеся на хранении в городском архиве документы отражают историю зоопарка с момента существования зообазы, рассказывают о большой работе, связанной с подбором и благоустройством новой территории для него, о буднях его служителей и обитателей», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Документ о работе зоопарка за 1947 год
Документ о работе зоопарка за 1947 год


На выставке представлена различная литература о работе зверинца
На выставке представлена различная литература о работе зверинца


В экспозиции представлено несколько сотен документов, отражающих разные вехи истории зоопарка с середины XX века. Среди экспонатов есть список первых животных зоопарка — ушастых ежей, лемуров и разных обезьян. 


Кроме того, на выставке показали трогательные сочинения школьников, которые ходили гулять по старому зоопарку. Также здесь продемонстрировали старую стенгазету.


Сочинение школьника о зоопарке
Сочинение школьника о зоопарке


Список животных в старом зоопарке
Список животных в старом зоопарке


«Товарищи преподаватели, не забудьте привести своих учеников в зоопарк», — гласит надпись в буклете
«Товарищи преподаватели, не забудьте привести своих учеников в зоопарк», — гласит надпись в буклете


В конце августа Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило отпразднует своё 70-летие. Уже завтра, 4 августа, в нём откроют памятник Ростиславу Шило.

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

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