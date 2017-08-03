Новосибирцы увидят спутник Земли необычного цвета

Лунное затмение в этом августе будет частным — спутник скроется в тень только на четверть
Лунное затмение в этом августе будет частным — спутник скроется в тень только на четверть

Ночью с 7 на 8 августа новосибирцы смогут увидеть, как Луна примерно на четверть погрузится в земную тень. 


Это явление называется частным лунным затмением, его могут увидеть не только новосибирцы, но и жители центральной части Евразии.


«Лунное затмение — это попадание Луны в конус тени, отбрасываемой Землёй. Таким образом наша планета как бы заслоняет Луну от солнечного света. Если бы Луна вращалась вокруг Земли в той же плоскости, что и Земля вокруг Солнца, лунные и солнечные затмения случались бы каждый месяц. Но поскольку эти плоскости наклонены, на самом деле затмения случаются гораздо реже. Ближайшее затмение будет частным, т.е. Луна "заденет" земную тень только краем.


В пике затмения будет закрыто около 25 % площади лунного диска, а остальная часть будет окрашена в красноватый цвет»,


— рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов.


Начало частного лунного затмения случится 8 августа в 00:23, максимальная фаза в 01:20, а завершится оно в 02:18. Луна в это время будет в южной части неба на высоте 17–18 градусов над горизонтом.


Орлов добавил, что Большой новосибирский планетарий сейчас объявил фотоконкурс среди любителей астрономии на лучший снимок этого лунного затмения.


Следующее лунное затмение будет гораздо более красочным — 31 января 2018 года Луна целиком уйдёт в тень Земли, т.е. затмение будет полным, обещают астрономы.


Новосибирцам часто предоставляется возможность понаблюдать за астрономическими явлениями — например, в ночь на 29 июля новосибирцы могли увидеть максимум метеорного потока Южные Дельта-Аквариды.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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