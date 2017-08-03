Купаться страшно: вода в Обском море стала ядовито-зелёной

Из-за активного размножения водорослей вода окрасилась в зелёный цвет
Из-за активного размножения водорослей вода окрасилась в зелёный цвет

В Новосибирске зацвело водохранилище — вода стала ядовито-зелёной.


Фотографии с зелёной водой, сделанные возле парка «У моря Обского», появились сегодня в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте». А накануне видео об этом явлении снял в Бердске местный житель Максим Урсул.


Как пояснил НГС.НОВОСТИ автор ролика, эти кадры он сделал поздно вечером 2 августа на Бердском заливе между причалом «Ремикс» и яхт-клубом «Роял Марин». По словам бердчанина, он пошёл искупаться, но не рискнул, потому что вода в заливе была ядовито-зелёной. 


«Приходили в воскресенье, буквально за 3 дня до этого, вода была чистейшая, прозрачная», — рассказал Максим Урсул.



Главный научный сотрудник новосибирского филиала Института водных и экологических проблем СО РАН Валерий Савкин пояснил НГС.НОВОСТИ, что на водохранилище наступил сезон цветения. Зелёную окраску воде и прибрежной полосе придают водоросли.


«Когда у нас вода прогревается в водохранилище до +20 градусов и больше, в ней развивается и различная водорослевая растительность, вот она и выбрасывается с волной. Волна создаёт перемешивание», — объяснил учёный.


По его словам, после того как температура воды начнёт понижаться, проблема исчезнет автоматически.


Ранее новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на август: он будет тёплым, но при этом дождливым, а в конце месяца ожидаются заморозки.

Ольга Хмелевская
Фото Антона Бурмистрова (vk.com/naobgese)
Видео Максима Урсула

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