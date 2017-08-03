Скандал с очистителями воздуха: основателю «Тиона» продлили домашний арест

Дмитрий Трубицын, генеральный директор холдинга «Тион»
Дмитрий Трубицын, генеральный директор холдинга «Тион»

Советский районный суд Новосибирска продлил домашний арест гендиректору холдинговой компании «Тион» Дмитрию Трубицыну, обвинённому в подделке очистителей воздуха.


Сегодня, 3 августа, в суде прошло заседание по делу Трубицына, последние два месяца он был под домашним арестом. В итоге меру пресечения увеличили ещё на два месяца.


«Продлили домашний арест до 5 октября», — сообщили НГС.НОВОСТИ в суде.


Трубицына обвинили в фальсификации очистителей воздуха, которые он поставлял в больницы по всей России в течение более 10 лет. По мнению следователей, в 2015–2016 годах компания Трубицына — «Тион» — начала выпускать очистители без специальных деталей, из-за чего цены на агрегаты стали ниже, но воздух они не очищали. Сам Дмитрий Трубицын свою вину отрицает, а его коллеги уверены, что скандал связан с недобросовестными конкурентами.


По п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённые в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) Трубицыну грозит от 5 до 8 лет тюрьмы, а также миллионный штраф. Перед задержанием в офисах его компании в Новосибирске, Бердске и Москве провели обыски. Расследование по делу ещё продолжается.


Дополнение: После публикации заметки на НГС.НОВОСТИ адвокат Дмитрия Трубицына Елена Добрицкая сообщила, что в скором времени сторона защиты подготовит апелляционную жалобу.


«На наш взгляд, имелись все законные основания для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста Дмитрию. Гораздо большую пользу обществу он может принести, находясь на свободе и полноценно работая. <...> Сегодняшнее решение по делу в отношении Дмитрия Трубицына не стало неожиданным. К сожалению, безосновательное продление ранее избранной меры пресечения в ходе предварительного следствия — это устоявшаяся и, на мой взгляд, порочная судебная практика», — говорит она. 


Добрицкая добавила, что на прошлой неделе уголовное дело передали во второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР: «Данное обстоятельство мы расцениваем скорее как позитивное. Надеемся, что высокий уровень профессионализма следователей указанного отдела поможет установить единственно верную истину по делу об отсутствии в действиях Трубицына состава инкриминируемого ему преступления».

Кирилл Шматков
Фото tion.ru

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