Скандал с очистителями воздуха: основателю «Тиона» продлили домашний арест

Дмитрий Трубицын, генеральный директор холдинга «Тион»

Советский районный суд Новосибирска продлил домашний арест гендиректору холдинговой компании «Тион» Дмитрию Трубицыну, обвинённому в подделке очистителей воздуха.







Сегодня, 3 августа, в суде прошло заседание по делу Трубицына, последние два месяца он был под домашним арестом. В итоге меру пресечения увеличили ещё на два месяца.





«Продлили домашний арест до 5 октября», — сообщили НГС.НОВОСТИ в суде.





Трубицына обвинили в фальсификации очистителей воздуха, которые он поставлял в больницы по всей России в течение более 10 лет. По мнению следователей, в 2015–2016 годах компания Трубицына — «Тион» — начала выпускать очистители без специальных деталей, из-за чего цены на агрегаты стали ниже, но воздух они не очищали. Сам Дмитрий Трубицын свою вину отрицает, а его коллеги уверены, что скандал связан с недобросовестными конкурентами.







По п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённые в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) Трубицыну грозит от 5 до 8 лет тюрьмы, а также миллионный штраф. Перед задержанием в офисах его компании в Новосибирске, Бердске и Москве провели обыски. Расследование по делу ещё продолжается.





Дополнение: После публикации заметки на НГС.НОВОСТИ адвокат Дмитрия Трубицына Елена Добрицкая сообщила, что в скором времени сторона защиты подготовит апелляционную жалобу.





«На наш взгляд, имелись все законные основания для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста Дмитрию. Гораздо большую пользу обществу он может принести, находясь на свободе и полноценно работая. <...> Сегодняшнее решение по делу в отношении Дмитрия Трубицына не стало неожиданным. К сожалению, безосновательное продление ранее избранной меры пресечения в ходе предварительного следствия — это устоявшаяся и, на мой взгляд, порочная судебная практика», — говорит она.





Добрицкая добавила, что на прошлой неделе уголовное дело передали во второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР: «Данное обстоятельство мы расцениваем скорее как позитивное. Надеемся, что высокий уровень профессионализма следователей указанного отдела поможет установить единственно верную истину по делу об отсутствии в действиях Трубицына состава инкриминируемого ему преступления».