Дым, огонь, противогаз: солдаты устроили забег через рвы и заборы под Новосибирском

Этап «Тропа разведчика» считается самым зрелищным во всём конкурсе





На полигоне Кольцово проходит очередной этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки» — пока в нём лидирует команда из России.







Россияне уверенно прошли этот этап конкурса





Разведчиков сплотил командный дух





«По этапу "Тропа разведчика" Россия пока на первом месте, команда прошла полосу препятствий из 22 элементов за 38 минут 47 секунд. На втором месте пока — разведчики из Узбекистана — они преодолели препятствия за 39 минут 44 секунды. Сейчас готовится к выступлению команда из Зимбабве», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель Минобороны РФ Михаил Шикунов.







Участники из других стран также стараются не сдавать позиций





Участникам нужно было преодолеть колючую проволоку





Согласно правилам конкурса, команды должны пройти все препятствия на время — разведчики высаживаются из макета вертолёта, забираются на каменные заборы и стены, перебираются через ров с водой, проволочные заграждения и канализацию.





Военные пробегают по лестнице





Для прохождения тропы требуется хорошая физическая подготовка





«Также в ходе прохождения "Тропы разведчика" разведчикам нужно и уничтожать условных противников броском ножа, "подрывать" участок железной дороги, преодолевать заражённые участки местности в противогазах и эвакуировать раненого, оказав ему первую медицинскую помощь», — описали в оборонном ведомстве.







Во время одного из испытаний разведчики надевали противогазы





По легенде конкурса, противогазы нужно было надевать в заражённой местности





На всей полосе было 22 препятствия





Международный конкурс стартовал 29 июля, на него приехали около сотни человек из семи стран — из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Узбекистана, Казахстана, Китая и России. На первом этапе разведчики совершили марш-бросок на 15 км, на втором — показали свои навыки обращения с военной техникой.





Этот этап конкурса не обходится без стрельбы





Разведчики проходят испытания в полном обмундировании





Командам предстоит пройти ещё два этапа — «Стрельба» (4–7 августа) и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи» (8 августа).







Перебраться через забор и колючую проволоку





Бег по участку с канализацией





Без поддержки наставника выходить на полосу испытаний нельзя



