Дым, огонь, противогаз: солдаты устроили забег через рвы и заборы под Новосибирском
На полигоне Кольцово проходит очередной этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки» — пока в нём лидирует команда из России.
«По этапу "Тропа разведчика" Россия пока на первом месте, команда прошла полосу препятствий из 22 элементов за 38 минут 47 секунд. На втором месте пока — разведчики из Узбекистана — они преодолели препятствия за 39 минут 44 секунды. Сейчас готовится к выступлению команда из Зимбабве», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель Минобороны РФ Михаил Шикунов.
Согласно правилам конкурса, команды должны пройти все препятствия на время — разведчики высаживаются из макета вертолёта, забираются на каменные заборы и стены, перебираются через ров с водой, проволочные заграждения и канализацию.
«Также в ходе прохождения "Тропы разведчика" разведчикам нужно и уничтожать условных противников броском ножа, "подрывать" участок железной дороги, преодолевать заражённые участки местности в противогазах и эвакуировать раненого, оказав ему первую медицинскую помощь», — описали в оборонном ведомстве.
Международный конкурс стартовал 29 июля, на него приехали около сотни человек из семи стран — из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Узбекистана, Казахстана, Китая и России. На первом этапе разведчики совершили марш-бросок на 15 км, на втором — показали свои навыки обращения с военной техникой.
Командам предстоит пройти ещё два этапа — «Стрельба» (4–7 августа) и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи» (8 августа).
Ольга Власова
Фото Оксаны Козыревой