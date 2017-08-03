Поток туристов из Китая в Новосибирск подскочил за год почти вдвое

Туристам из Китая интересен и центр города, и Академгородок

В Новосибирской области за год поток туристов из Китая увеличился на 41 % — эксперт объяснил, с чем это связано.







За первые шесть месяцев 2017 года в Новосибирске побывали 9,3 тыс. китайских туристов, это почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.





«Туроператоры, работающие по китайским направлениям, в частности, работают в рамках соглашения между Россией и Китаем по безвизовым групповым спискам. Плюс наши операторы продвигают наш регион на выставках.





Китайцы вообще любят путешествовать, этому способствует и выгодный для них курс рубля»,





— пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ исполнительный директор Новосибирской Ассоциации Туристских Организаций (НАТО) Светлана Фоменко.







По словам Светланы Фоменко, китайских туристов больше всего интересует Академгородок (в том числе музей паровозов), Новосибирский зоопарк, центр города.







Новосибирские власти начали готовиться к увеличению потока туристов из Китая ещё в прошлом году — в декабре в метро появилась схема станций на китайском. Весной в Новосибирске выпустили первую туристическую карту на китайском языке, а в июне стойки с такими картами появились в аэропорту Толмачёво. Китайские туристы признаются, что больше всего им в столице Сибири нравится оперный театр и зоопарк. Здесь они отдыхают и от беспрестанной суеты — темп жизни в Новосибирске гораздо медленнее, чем на родине, подчеркивают они.