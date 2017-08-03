Опасный пожар в Кировском районе: загорелся дом с газовыми баллонами

Дым от пожара видно с ул. Немировича-Данченко

Утром 3 августа в Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом на 4-м пер. Костычева.





Сейчас горит частный двухэтажный дом из шлакоблоков с шиферной крышей на 4-м пер. Костычева, 3, в доме находятся газовые баллоны.







«Выехали туда в 9:19, приехали в 9:25. Горит частный дом, второй этаж полностью в огне, есть угроза распространения на соседние постройки. Подали ствол на тушение на защиту соседних строений. Хозяйка на улице, с её слов, в доме никого нет», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.







«В комнату, где находятся газовые баллоны, нет возможности проникнуть, пожарные работают на безопасном расстоянии. Вызвали ДПС для перекрытия дороги», — пояснили в отделе информации МЧС.





Читатели шлют фото дыма, который видно на левом берегу





По данным МЧС, дом разделен на две половины. Пожарные проверили одну половину — там людей не оказалось, попасть во вторую половину пожарные не могут.







Вчера сильный пожар случился в частном доме на ул. Красноармейской в Октябрьском районе. Во время тушения пожарные обнаружили в доме погибшего мужчину.

