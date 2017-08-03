Опасный пожар в Кировском районе: загорелся дом с газовыми баллонами

Дым от пожара видно с ул. Немировича-Данченко
Дым от пожара видно с ул. Немировича-Данченко

Утром 3 августа в Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом на 4-м пер. Костычева.


Сейчас горит частный двухэтажный дом из шлакоблоков с шиферной крышей на 4-м пер. Костычева, 3, в доме находятся газовые баллоны. 


«Выехали туда в 9:19, приехали в 9:25. Горит частный дом, второй этаж полностью в огне, есть угроза распространения на соседние постройки. Подали ствол на тушение на защиту соседних строений. Хозяйка на улице, с её слов, в доме никого нет», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.


«В комнату, где находятся газовые баллоны, нет возможности проникнуть, пожарные работают на безопасном расстоянии. Вызвали ДПС для перекрытия дороги», — пояснили в отделе информации МЧС.


Читатели шлют фото дыма, который видно на левом берегу
Читатели шлют фото дыма, который видно на левом берегу


По данным МЧС, дом разделен на две половины. Пожарные проверили одну половину — там людей не оказалось, попасть во вторую половину пожарные не могут.


Вчера сильный пожар случился в частном доме на ул. Красноармейской в Октябрьском районе. Во время тушения пожарные обнаружили в доме погибшего мужчину.

Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС

Прочтений: 3741
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено