«Тойота» вылетела с дороги в попытке спастись от внедорожника

Попавшая в аварию «Тойота Калдина» улетела в кювет
Попавшая в аварию «Тойота Калдина» улетела в кювет

Утром 3 августа водитель «Тойоты Калдины» пострадал в жёстком столкновении с «Мицубиси Паджеро» на Краснояровском шоссе под Новосибирском.


Авария произошла около 8:00.


«"Мицубиси Паджеро" ехал со стороны Красного Яра в сторону Новосибирска по Краснояровскому шоссе и на 2-м км решил совершить манёвр разворота. Во встречном направлении со стороны Новосибирска в сторону Красного Яра двигалась "Тойота Калдина". Произошло столкновение по касательной», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.


В автоинспекции уточнили, что «Тойота Калдина» пыталась уйти от столкновения, выехала на обочину и улетела в правый кювет.


В ДТП пострадал 27-летний водитель «Тойоты». «Он доставлен в больницу, пока мы не знаем, какие у него травмы», — уточнили в ГИБДД.


57-летний водитель «Паджеро» травм в аварии не получил.


«Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют все обстоятельства происшествия», — сообщили в отделении пропаганды.


ДТП произошло около 8:00 на Краснояровском шоссе
ДТП произошло около 8:00 на Краснояровском шоссе


В аварии пострадал 27-летний водитель «Тойоты» 
В аварии пострадал 27-летний водитель «Тойоты» 


Новосибирские водители достаточно часто улетают в кюветы во время аварий. Например, на прошлой неделе водитель грузовика «Мицубиси Кантер» разбросал 4 машины по трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий и вместе с одной из них съехал в поле

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены отделением пропаганды УГИБДД Новосибирской области

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