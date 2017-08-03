«Тойота» вылетела с дороги в попытке спастись от внедорожника

Попавшая в аварию «Тойота Калдина» улетела в кювет

Утром 3 августа водитель «Тойоты Калдины» пострадал в жёстком столкновении с «Мицубиси Паджеро» на Краснояровском шоссе под Новосибирском.





Авария произошла около 8:00.





«"Мицубиси Паджеро" ехал со стороны Красного Яра в сторону Новосибирска по Краснояровскому шоссе и на 2-м км решил совершить манёвр разворота. Во встречном направлении со стороны Новосибирска в сторону Красного Яра двигалась "Тойота Калдина". Произошло столкновение по касательной», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.







В автоинспекции уточнили, что «Тойота Калдина» пыталась уйти от столкновения, выехала на обочину и улетела в правый кювет.







В ДТП пострадал 27-летний водитель «Тойоты». «Он доставлен в больницу, пока мы не знаем, какие у него травмы», — уточнили в ГИБДД.







57-летний водитель «Паджеро» травм в аварии не получил.







«Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют все обстоятельства происшествия», — сообщили в отделении пропаганды.





ДТП произошло около 8:00 на Краснояровском шоссе





В аварии пострадал 27-летний водитель «Тойоты»





Новосибирские водители достаточно часто улетают в кюветы во время аварий. Например, на прошлой неделе водитель грузовика «Мицубиси Кантер» разбросал 4 машины по трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий и вместе с одной из них съехал в поле.