Мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Частный дом на ул. Красноармейской загорелся вечером 2 августа

Вечером 2 августа мужчина погиб в загоревшемся частном доме на ул. Красноармейской в Октябрьском районе Новосибирска.





«Пожар начался примерно в 19:30 со стороны двора. Через 5-7 минут приехали полицейские. Начали выбивать стекла и открыли дверь, отчего пожар разгорелся ещё сильнее. Следом за ними приехали пожарные и "скорая". Три пожарных расчета пытались сбить пламя, 2 раза ездили на дозаправку. Пожар был локализован около 22 часов», — рассказала очевидица корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».







Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные выехали на ул. Красноармейскую в 19:44 и в 19:50 уже были на месте. К этому времени дом был полностью охвачен огнём. В ведомстве пояснили, что этот дом не подключен к электричеству, в нём нет отопления и, по словам соседей, он был заброшенным.







«В результате тушения был обнаружен погибший, личность его устанавливается. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в МЧС.







По словам очевидицы, внутри дом выгорел полностью, но крыша при этом не рухнула.







Непотушенные сигареты достаточно часто приводят к пожарам. Только в 2016 году из-за неосторожности при курении погибли 15 новосибирцев.