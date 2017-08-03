Новосибирцы признались в том, что по полгода не могут найти работу

Аналитики узнали, сколько времени новосибирцы тратят на поиски новой работы

38 % новосибирцев, опрошенных сайтом Зарплата.ру, признались в том, что не могут устроиться на работу уже больше 6 месяцев.





Аналитики сайта Зарплата.ру опросили почти 1100 жителей Новосибирска, чтобы выяснить, как долго они ищут работу и что хотят от неё получить.





Как оказалось, 60 % опрошенных как раз пытаются найти себе новое место, несмотря на то, что у большинства из них уже есть работа. «Треть опрошенных рассматривают вакансии менее месяца, четверть — от месяца до трех, каждый десятый — от трех месяцев до шести, в то время как 38 % признались, что не могут никуда устроиться уже больше полугода», — рассказали авторы исследования.







Кроме того, аналитики спросили у горожан, что для них главное при выборе нового места работы. В итоге почти половина опрошенных призналась в том, что работа для них — это в первую очередь способ решить финансовые или квартирные вопросы.







«Четверть опрошенных хотят от новой работы саморазвития и профессионального роста, еще четверть — спокойствия и стабильности на рабочем месте, каждый десятый — ярких событий в жизни и впечатлений, а для 3 % новосибирцев важнее всего найти единомышленников среди коллег», — рассказали в пресс-службе сайта Зарплата.ру.





Во второй половине июля в Новосибирской области насчитывалось почти 14 тыс. безработных. Официальный уровень безработицы приближался к 1 %. Самый низкий показатель безработицы власти зарегистрировали в Новосибирске, а самый высокий — в Кыштовском районе.