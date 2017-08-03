Власти запускают дополнительные автобусы до аэродрома Мочище

Новосибирская область готовится к грандиозному авиашоу, которое состоится в конце недели

Правительство Новосибирской области запустит дополнительные автобусы до аэродрома Мочище 6 августа, чтобы все желающие смогли добраться на авиашоу «Взлетай, мой край родной!».







«6 августа для доставки зрителей до аэропорта Мочище будут назначены дополнительные рейсы регулярных автобусных маршрутов, дополнительные пригородные электропоезда, челночные автобусы от станции Мочище до аэродрома», — рассказал журналистам представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий.







В областном правительстве уточнили, что пригородные автобусы № 189 «Радиостанция № 5 – Станция Мочище» будут возить гостей до аэродрома Мочище с 8:00 до 16:00 с интервалом 14 минут. Запланирована дополнительная остановка на перекрёстке Локтинского и Восточного шоссе. Новосибирцы смогут сесть в этот автобус на остановках «ЭЛСИБ (пл. Кирова)», «Автокомбинат», «Пл. Станиславского», «Метро "Площадь Маркса"», «Метро "Гагаринская"», «Ул. Учительская», «АЗС (ул. Б. Хмельницкого)» и «Станция Иня-Восточная».







Также зрители смогут доехать до ж/д станции Мочище на пригородных автобусах № 130 «Ул. Учительская – р.п. Мошково». С 8:00 до 16:00 эти автобусы будут также дополнительно останавливаться на перекрёстке Локтинского и Восточного шоссе. Сесть в автобус № 130 можно будет на остановках «Ул. Учительская», «АЗС (ул. Б. Хмельницкого)» и «Станция Иня-Восточная».







«Интервал движения автобусов — 30 минут», — уточнили в правительстве Новосибирской области.







Кроме того, в день авиашоу будет работать временный автобусный маршрут «Ж/д станция Мочище – аэродром Мочище». Автобусы будут ходить каждые 5-10 минут.







Праздник на аэродроме Мочище начнётся в 9:00. Как сообщили в региональном правительстве, всего в авиашоу примут участие около 80 самолётов, в том числе редкий пассажирский ретро-самолёт «Дуглас». Ожидается выступление трех пилотажных групп. Организаторы рассчитывают на то, что авиашоу соберёт около 50 тыс. зрителей. При желании некоторые из них могут приехать на личных машинах: парковка рассчитана больше чем на 7 тыс. мест.